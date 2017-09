Del Potro kukisti Federerin - kahden tennislegendan kohtaaminen ei toteudu

Kahden elävän tennislegendan Roger Federerin ja Rafael Nadalin kohtaamista odotettiin vesi kielellä Yhdysvaltain avointen miesten kaksinpelin välierissä, mutta tuota taistoa ei tulla näkemään.

Espanjalainen Nadal kylläkin selvitti puolivälieräkoitoksessaan Venäjän Andrei Rublevin helposti tieltään 6-1, 6-2, 6-2, mutta sveitsiläisellä Federerillä tuli seinä vastaan omassa ottelussaan.

Jo etukäteen hehkutetun huippuottelun vesittäjänä toimi Argentiinan Juan Manuel del Potro, joka nujersi Federerin neljässä erässä 7-5, 3-6, 7-6 (10-8), 6-4.

Kumma kyllä, pitkän tennistaipaleen kulkeneet Federer, 36 ja Nadal, 31, eivät ole kohdanneet Yhdysvaltain avoimissa vielä koskaan.

Del Potroa vastaan Federer voitti ässätilaston ja läpilyönnit, mutta sortui helppoihin virheisiin. Niitä kertyi peräti 41.

- En pelannut niin huonosti. Vastustaja oli parempi isoissa pisteissä. En silti ansaitse enää olla mukana turnauksessa, urallaan 19 grand slam -titteliä voittanut Federer myönsi.

- Juan Martin taisteli kuin leijona.

Del Potro puolestaan uskoi ansainneensa voittonsa.

- Syötin erittäin hyvin ja löin kämmeneltä niin kovaa kuin pystyin. Pelasin loistomatsin, Del Potro pohti.

Nadal ei odota pääsevänsä läheskään yhtä helpolla Del Potroa vastaan kuin Rublev-pelissä.

- Juan Martin on huippupelaaja. Kun hän pelaa hyvin, on häntä vaikeaa pysäyttää. Hänen kämmenlyöntinsä on luultavasti kiertueen nopein, maailmanlistan ykkönen kehui tulevaa vastustajaansa.

Naisissa yhdysvaltalaishallintaa

Naisten kaksinpelin välierissä nähdään täysi yhdysvaltalaisedustus. Asia ratkesi, kun Madison Keys kaatoi Viron Kaia Kanepin 6-3, 6-3. Keys kohtaa seuraavaksi Coco Vandeweghen, joka passitti laulukuoroon maailmanlistan ykkösen Karolina Pliskovan 7-6 (7-4), 6-3.

Toisessa välierässä taitonsa mittaavat Venus Williams ja Sloane Stephens.

Viimeksi Yhdysvaltain avointen naisten kaksinpelin välierissä on ollut mukana neljä isäntämaan pelaajaa vuonna 1981.