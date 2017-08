Costello ja Akaasia parhaat kuninkuus- ja kuningatarkilvan avausmatkoilla

Vermon kuninkuusravilauantai saatiin läpi hyvissä olosuhteissa. Toto76-kierros huipentui kuninkuus- ja kuningatarkilvan avausmatkoihin.

Ravikuninkaan titteliä tavoittelevien oriiden avausmatkalla Välähdys avasi keulaan. Jokivarren Kunkku meni johtohevosen taakse ja Costello ilmestyi toisen radan letkan vetäjäksi, joten suosikit ravasivat kärjessä.

Vauhti oli tasaisen reipasta alusta loppuun. Costello prässäsi johtavaa viimeisellä takasuoralla ja alkoi hankkia tästä otetta loppukaarteessa. Välähdys vastasi vielä maalisuoran alussa, mutta lopulta Costello runnoi selvään voittoon. Välähdys piti toiseksi ennen toisessa ulkona juossutta Köppistä. Jokivarren Kunkku oli kärkiporukassa neljäs saamatta kiritilaa.

Risto Tupamäki ohjasti totutusti Ville Herttuan valmentamaa ja koko Herttuan perheen silmäterää Costelloa.

- Kuskin piti tänään vain istua kyydissä ja antaa hevosen mennä. Vaatii ääretöntä kovuutta hevoselta tehdä tuollainen juoksu. Ensimmäisellä kierroksella tuntui, ettei vauhti ole niin kovaa. Piti oikein itsekin höristellä korvia. Hevosella oli siinä vaiheessa niin paljon varaa. Loppukaarteessa meillä oli yliote, mutta Välähdys kontrasi hyvin. Viimeisellä sadalla metrillä Costello sai sitten otteen, ohjastaja sanaili.

- Kyllä se on ollut jatkuvasti hyvä. Siinä ei ole ollut korkeintaan kuin pieniä vivahteita. Ori on ihmeellinen hevonen. Maililla tarkoitus on pitää se alussa ravilla ja ajaa sitten eteenpäin, jos vauhti rauhoittuu. Costello näytti hyvyytensä neljän viikon tauon jälkeen.

Ville Herttua oli mielissään mutta rauhallinen seremonioissa.

- Tunnelma on oikein hieno. Hevosen kanssa on käyty Vermossa paljon ja se on täällä kuin kotonaan. Seurasin lähtöä levollisin mielin, koska vieläkään tämä ei ole hevosen päätavoite. Kaikki tavoitteet olivat täyttyneet tämän kauden osalta jo ennen tätä viikonloppua, Herttua kertoi.

Akaasia voitti tammojen avausmatkan

Kuningatarkilvan avausmatkan kiihdytys oli dramaattinen, sillä Saaga S ponkaisi laukalle. Akaasia avasi keulaan ja Saaga S ravasi neljännessä parissa, mistä se lähti kiertämään 900 metriä ennen maalia. Tehtävä oli kuitenkin kova Akaasian säädellessä vauhtia. Saaga S kipusi hienosti toiseksi Akaasian hallitessa varmoin ottein. Vieskerin Virva kiri kolmanneksi.

Tuomaristo tutki Saaga S:n laukan pituutta startin jälkeen. Ennen maalipaalua alkava laukka saa olla maksimissaan 150 metriä. Laukan pituudeksi ilmoitettiin 140 metriä, joten Saaga S sai pitää toisen sijansa ja se jatkaa kuningatartittelin tavoittelua.

- Akaasia oli hyvä, vaikka tässä oli pieni tauko ennen kuningatarkilpailua. Herkästi se tuli maaliin asti. Huomenna se voi olla vähän terävämpi. Tämä on hyvä kilpailemaan. Odottelin, että Saaga S alkaa nousta ja laitetaan sitten lisää kaasua, kuvaili Akaasiaa ohjastanut Markku Hietanen startin jälkeen.

- Sunnuntaina mennään aika lujaa, jos kaikki onnistuu. Akaasia oli voittanut viisi kertaa tällä kaudella ja se on antanut uskoa, ohjastaja viittasi ennakkosuosikin paineisiin.

Akaasian valmentaja Ari Oja-Nisula kertoi, että tamman kanssa ei tehdä mitään muutoksia sunnuntaille.