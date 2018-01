Cologna Tour de Skin voittoon neljättä kertaa

Sveitsin Dario Cologna on voittanut maastohiihdon Tour de Ski -kiertueen Italian Val di Fiemmessä. Voitto on Colognalle uran neljäs. Samaan on aiemmin pystynyt vain naisissa Puolan Justyna Kowalczyk.

Cologna juhli aiemmin Tourin voittoa vuosina 2009, 2011 ja 2012.

Cologna sai hiihtää Tourin kuuluisan loppunousun Alpe Cermis -laskettelurinteessä ylhäisessä yksinäisyydessään, sillä hänellä oli tukeva yli minuutin johto ennen päätösetappia. 31-vuotias sveitsiläinen piti odotetusti pintansa tiukassa nousussa ja kasvatti eroa taaksepäin.

Toiseksi hiihti Norjan Martin Johnsrud Sundby, joka hävisi Colognalle vajaat puolitoista minuuttia. Sundby lähti vapaan hiihtotavan päätösetapille viidentenä, mutta kiri mukaan kakkossijasta taistelevaan ryhmään.

Tourin kaksinkertaisen voittajan Sundbyn kanssa kakkossijasta taistelivat loppunousussa Kanadan Alex Harvey, Kazakstanin Aleksei Poltoranin ja Venäjän Aleksander Bolshunov. Ensimmäisenä kyydistä tipahti Bolshunov ja lopulta myös Poltoranin. Loppukirissä Sundby jätti kolmanneksi sijoittuneen Harveyn taakseen neljän sekunnin erolla.

Tourin voittoa puolustanut, ennen päätösetappia kolmantena ollut Venäjän Sergei Ustjugov joutui jättämään loppunousun väliin selkäongelmien takia.

Suomalaismiehistä Antti Ojansivu oli 35:s, Kusti Kittilä 37:s ja Ari Luusua 40:s. Ojansivu hävisi Colognalle 11 ja puoli minuuttia.

Tourin ensikertalaisen Ojansivun osallistuminen loppunousuun oli aluksi epävarmaa hänen lauantaina kärsimänsä vatsakrampin takia. Sunnuntaina tehtiin kuitenkin päätös, että Ojansivu starttaa myös päätösetapille.