Classic heräsi, jyräsi ja voitti jälleen mestaruuden

Miesten salibandymestaruus pysyy tamperelaisseura Classicilla, kun suursuosikki kuittasi kolmannen peräkkäisen SM-kullan peittoamalla jyväskyläläishaastaja Happeen Superfinaalissa Helsingissä 6-2.

Classic osaa miesten Superfinaalit. Kerrasta poikki -finaali on nyt oteltu kolme kertaa, ja seura ei ole maistanut tappiota superpelissä koskaan. Harvassa ovat häviöt muutenkin: kauden päättänyt voitto oli joukkueelle 33. peräkkäinen, kun tappiottomat pudotuspelit seurasivat runkosarjan syyskuun lopulta alkanutta 24 ottelun voittoputkea.

- Muistanko enää miltä tuntuu hävitä? No, helposti. Harvassa on se, joka aina voittaa, ja on niitä tappioita tullut aika paljon uran aikana, kolmen mestaruuden Classic-pestinsä upeasti päättänyt päävalmentaja Petteri Nykky nauroi.

- Mutta onhan tämä harvinaista herkkua, maajoukkuevalmennukseen nyt täysillä keskittyvä valmentajavelho kuitenkin myönsi.

Nykky ja ryhmänsä saivat kuitenkin tuskailla sellaiset päälle parikymmentä minuuttia Pasilan Areenan kirkkaissa valoissa. Kuvia kumartamatta peliin rynninyt Happee johti ottelua avauserän jälkeen 2-0.

- Oltiin vähän unisia, Classic-tähti Eemeli Salin kuvaili.

- Huono erä, enkä oikein tiedä miksi. Meillä oli taukoa (välierien jälkeen), ja vaikka olimme treenanneet hyvin, ei treenaaminen ole samaa kuin pelaaminen. En oikein muuta syytä keksi, vaikka toki Happee pelasi hyvin avauserän, pohti puolestaan Classic-puolustuksen kokenut johtohahmo Juha Kivilehto.

Toisessa erässä kaikki kuitenkin muuttui. Classic heräsi ja hurjasteli Salinin (2+1) johdolla reilussa kymmenessä minuutissa 4-2-johtoon, eikä sen jälkeen voittajasta enää käytännössä ollut epäselvyyttä. Ja nyt oli Happeen vuoro ihmetellä, mitä oikein tapahtui.

- Avauserä oli meiltä erittäin hyvä, tulimme rohkeasti peliin. Sitten tärkeän miehen loukkaantuminen, ja toinenkin. Mutta silti, tuo toinen erä oli meiltä luokaton. Menetimme palloa helposti, ja puolustuksessa seisottiin. Juuri sitä, mitä ei Classicia vastaan pidä tehdä, debyyttikaudellaan Happeen finaaliin luotsannut päävalmentaja Mikko Lehto murehti.

- Classicin voittamiseen tarvitaan ehjä 60-minuuttinen. 20 tai 30 ei riitä.

"Oli voitettavissa"

Happeen loukkaantumiset eivät ehkä peliä ratkaisseet, mutta tehotykki Peter Kotilaisen ja puolustaja Jalo Kouvosen poistumiset eivät voineet olla näkymättä. Jalkansa loukannut Kotilainen repi turhautuneena hopeista lätkää kaulastaan tullessaan palkintojenjaosta.

- Koville ottaa, etenkin se, ettei pystynyt auttamaan joukkuetta. Jokin napsahdus kuului takareidestä, ja vaikka yritinkin kovasti, en enää pystynyt juoksuaskeliin, Kotilainen tilitti.

Ilme Happeen tähdellä oli ilmeettömän tyhjä. Menetetty mahdollisuus ehkä näyttää tuolta.

- Ensimmäisen erän jälkeen meillä oli todella vahva luottamus siihen, että voitamme tämän. Sitten Classic käytti paikkansa. Eikä me enää päästy mukaan.

- Classic oli voitettavissa.