Cityn pelaajat nostivat mestaruuspokaalin ilmaan - ottelusta pettymys

Vaikka kausi on vielä kesken, Manchester Cityn pelaajat nostelivat Valioliigan mestaruuspokaalia tänään ilmaan kotistadionillaan. City kohtasi jalkapallon Englannin Valioliigassa Huddersfieldin, eikä ottelu tarjonnut kotikannattajille suuria riemunaiheita.

Maalittoman tasapelin jälkeen Cityn kannattajia ryntäsi kentälle juhlimaan, ja odottelun jälkeen pelaajat saivat pokaalin hyppysiinsä.

City oli päättänyt juhlistaa kauan aikaa sitten varmistunutta mestaruuttaan Huddersfield-ottelussa. Juhlallisuudet alkoivat jo ennen peliä stadionin ulko- ja sisäpuolella.

Monet odottivat Cityn panevan ottelussa ennätyksiä uusiksi.

Pep Guardiolan valmentamalla Cityllä oli mahdollisuus rikkoa Valioliigan ennätys yhden kauden aikana tehdyissä maaleissa, pisteissä ja voitoissa. Maaliton tasapeli kuitenkin vesitti ennätysjuhlat ainakin toistaiseksi.

Cityllä on koossa 30 voittoa, ja se jakaa kaikkien aikojen ennätyksen Chelsean kanssa. Chelsea pitää nimissään myös yhden kauden piste- ja maaliennätyksiä.

City on kerännyt 94 pistettä, kun Chelsea porskutti 95 pisteeseen kaudella 2004-2005. Maaliennätys on 103 osumaa, kun City on heiluttanut tällä kaudella verkkoa 102 kertaa.

Cityllä on kautta jäljellä vielä kaksi ottelua, joten se ottanee ennätykset itselleen.

Valioliigassa pelataan tänään vielä ottelut Arsenal-Burnley ja Chelsea-Liverpool.