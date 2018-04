City-valmentaja toivoo täydellistä peliä - Liverpoolin miehet varuillaan

Manchester Cityn päävalmentaja Pep Guardiolan unelmakausi on osoittanut murtumia viime peleissä. Liverpoolille viime viikolla kärsitty 0-3-nöyryytys jalkapallon Mestarien liigan puolivälierän avausosassa sai viikonloppuna jatkokseen turhautumista Valioliigassa, kun City hukkasi kahden maalin johdon ja hävisi paikallispelin Manchester Unitedille.

- Tiedän, että tulokset ratkaisevat. Mutta esityksiltään joukkueeni on uskomattoman upea. Sitä ei voi verrata muihin, Englannin Valioliigaa United-tappiosta huolimatta ylivoimaisesti johtavan Cityn luotsi toteaa.

Uskomatonta suoritusta vaaditaankin tiistaina Cityn kotikentällä pelattavassa puolivälierän toisessa osaottelussa, jotta Cityn unelma Mestarien liigan mestaruudesta pysyisi elossa.

- Tarvitsemme lähes täydellistä peliä - kaikilta osin. Mutta jalkapallossa kaikki on mahdollista, Guardiola sanoo.

- Toivottavasti pystymme siihen. Mutta jos mestaruutta ei tule tällä kaudella, niin toivottavasti sitten ensi kaudella, espanjalaiskäskyttäjä pyörittelee vielä.

Liverpool hävisi Cityn kentällä kotimaan liigapelissä tällä kaudella 0-5, joten Pool-leirissäkin tiedetään Guardiolan käyttämä klisee: jalkapallossa kaikki on mahdollista.

- Heillä on niin paljon laatua. He voittavat Valioliigan, eikä syyttä. Mutta meillä on hyvä hetki, ja pystymme tekemään pelistä vaikean mille tahansa joukkueelle maailmassa. Silti se on vielä näytettävä kentällä, oltava valmiina todella isoon otteluun, Liverpool-puolustaja Virgil van Dijk pohtii.

Historiansa aikana viisi kertaa Euroopan cupin/Mestarien liigan voittoa juhlinut Liverpool on joka tapauksessa välierän kynnyksellä, vahvasti. Ja jos se kynnyksen ylittää, on seura välierissä ensimmäistä kertaa sitten kevään 2008.

"Rakkaudella ja intohimolla"

Cityn tavoin AS Romalla on tiistaina kolmen maalin vuori kiivettävänä, kun kotonaan 4-1-voittanut Barcelona saapuu Stadio Olimpicolle. Roma tarvitsee kenties enemmän kuin ihmeen, jotta sen ensimmäinen välierä sitten vuoden 1984 koittaisi Euroopan ykköskisassa.

- Meidän on uskottava siihen. Ja tähdättävä sitä kohti suurella rakkaudella ja intohimolla, Roma-valmentaja Eusebio Di Francesco runoilee.

- He (Barcelona) tekevät parhaansa varmistaakseen tuloksen tästä otteluparista. Mutta mekin voimme tuottaa ihmeen. Vaikeaa se on, mutta siihen on uskottava.

Roomalaisille uskoa tuo se, että Barcelona ei ole voittanut kertaakaan kuudella edellisellä Italian-vierailullaan. Tilastot kertovat kuitenkin senkin, että Roma ei ole koskaan noussut jatkoon kolmen maalin takaa europeleissä. Ja senkin, että Barcelona on edennyt seuraaviin peleihin avausosan kotivoiton jälkeen 38 kertaa 41 mahdollisesta kerrasta.