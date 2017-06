City vahvisti kalliin maalivahtihankintansa - brassivahti maksoi 40 miljoonaa

Jalkapallon Englannin Valioliigan Manchester City virallisti viikko sitten uutisoidun maalivahtihankintansa, kun se ilmoitti ostaneensa brasilialaismaalivahti Edersonin Portugalin liigan Benficasta.

City maksaa pelaajasta 40 miljoonaa euroa, ja summa tekee Edersonista historian toiseksi kalleimman maalivahdin. Ennätystä pitää yhä nimissään Gianluigi Buffon, josta Juventus maksoi Parmalle noin 53 miljoonaa euroa vuonna 2001.

- Tämä on mahtava seura, sillä on uskomattomat fanit ja se pelaa erinomaista jalkapalloa. Minulla on aina ollut unelma pelata Englannissa, ja nyt teen siitä totta, Ederson jutteli.

Ederson on Cityn toinen suurhankinta kauden päättymisen jälkeen. Portugalilainen keskikenttäpelaaja Bernardo Silva tuli Monacosta lähes 50 miljoonalla eurolla.