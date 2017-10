Chicago Bulls kauden ensimmäiseen voittoon - Markkanen nakutti 14 pistettä

Koripallon NBA:ssa Lauri Markkasen Chicago Bulls on voittanut Atlanta Hawksin pistein 91-86. Voitto on Bullsille kauden ensimmäinen. Joukkueella on takanaan kolme tappiota.

Aloituskokoonpanossa ollut Markkanen nakutti 14 pistettä ja kahmi 13 levypalloa. Kyseessä oli toinen kerta, kun Markkanen saalisti tupla-tuplan eli kaksinumeroisen lukeman kahdessa eri tilastokategoriassa. Suomalaistulokas sai peliaikaa 30 minuuttia.

Bullsin kovin pistemies oli Robin Lopez 16 pisteellään. David Nwaba nakutti Bullsille puolestaan 15 pistettä.

Atlantan kovin pistemies oli Marco Belinelli, joka teki 23 pistettä.