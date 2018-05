Chelsean venäläinen omistaja jäi vaille viisumia – joutui seuraamaan joukkueensa tähtihetkeä televisiosta

Jalkapalloseura Chelsean venäläinen omistaja Roman Abramovitsh ei ole saanut uutta viisumia Britanniaan. Edellinen viisumi meni umpeen huhtikuussa. Brittiviranomaisten nihkeyden syynä saattaa olla Abramovitshin läheiset suhteet presidentti Vladimir Putiniin.

Kun Chelsean jalkapallojoukkue päihitti Manchester Unitedin 1-0 ja voitti Englannin Cupin viime sunnuntaina, katsomosta puuttui Chelsean omistaja venäläinen oligarkki Roman Abramovitsh. Syynä on se, että hän ei ole saanut uutta viisumia Britanniaan sen jälkeen, kun hänen viisuminsa meni umpeen huhtikuussa. Abramovitsh joutui seuraamaan peliä televisiosta brittilehti The Independentin mukaan Sveitsissä.

Brittilehti Daily Telegraph tietää, että Abramovitshin nimi on vilahdellut Yhdysvaltojen viranomaisten kokoamassa listassa, johon on koottu nimiä Putinin lähipiiristä. The Independet -lehti uumoilee, että entisen vakoilijan Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä Julian myrkytysyritys on ehkä muuttanut brittiviranomaisten suhtautumista Britanniaan muuttaviin venäläisiin.

Ulkoministeri Boris Johnson sanoi pahaenteisesti maaliskuussa, että Britannian poliisi saattaa kostaa Skripalien myrkytysyrityksen niille korruptoituneille venäläisille, jotka ovat saaneet omaisuutensa presidentti Vladimir Putinin kädestä. Abramovitsh teki rahansa pääasiassa öljybisneksessä Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen.

Abramovitshin kerrotaan hakeneen viisumia normaalissa järjestyksessä, mutta sitä ei ole annettu. Brittiviranomaiset eivät ole kertoneet syytä tähän. Abramovitshilla on ollut tähän saakka rikkaille investoijille tarkoitettu Tier 1 -viisumi. Se on uusittu tähän saakka ilman vaikeuksia.

Tier 1 -viisumi edellyttää, että ulkomaalaisen on sijoitettava Britanniaan yli 2,3 miljardia puntaa. Abramovitsh täyttää tämän ehdon helposti, sillä hänen omaisuudekseen arvioidaan Forbes-lehdessä noin 11 miljardia. Oligarkkien joukossa hän on Venäjän 11. rikkain mies ja maailmantilastossa sijalla 140.

Abramovitsh aloitti uransa katukauppiaana myyden muun muassa kumiankkoja ja käytettyjä auton renkaita, mutta pian hän siirtyi ostamaan ja myymään öljytuotteita. Hän pääsi presidentti Boris Jeltsinin lähipiiriin ja sai lainoja, joiden turvin hän pystyi ostamaan öljy-yhtiö Sibneftin vuonna 1995 yhdessä Boris Berezovskin kanssa.

Hänellä on meneillään omistajuusriita Lontoossa Venäjän alumiinikuninkaan Oleg Deripaskan kanssa, mutta hän ei pääse viisumivaikeuksien vuoksi paikalle oikeuteen.