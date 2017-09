Chelsean David Luizin ranne murtunut - päävalmentaja uskoo silti pelikykyyn ensi viikolla

Chelsean päävalmentaja Antonio Conte odottaa, että loukkaantunut toppari David Luiz on pelikuntoinen ensi keskiviikkona jalkapallon Mestarien liigan ottelussa Atletico Madridia vastaan.

Brasilialainen Luiz mursi ranteensa viime sunnuntaina Valioliigan Arsenal-kamppailussa, kun hän liukui kentän reunalla olleita mainosaitoja päin.

Luiz jatkoi pelaamista, mutta lensi ulos kolme minuuttia ennen loppua punaisen kortin saatuaan. Luizille määrättiin kolmen ottelun pelikielto Englannin kentillä.

- Hänen on oltava ok. David on tärkeä pelaaja meille. Hän on varmasti valmis pelaamaan Atleticoa vastaan, Conte sanoi.

Chelsea avasi pelit Mestarien liigan lohkovaiheessa murskaamalla azerbaidzhanilaisen Karabahin 6-0.