Celtic haki voiton Glen Kamaran Dundeelta

Skotlantilaisjalkapallon yksinäinen mahti Celtic venytti sarjajohtonsa 11 pisteeseen 2-0-vierasvoitolla Dundeesta. Ottelu ratkesi jo avausjaksolla James Forrestin ja Leigh Griffithsin maaleihin.

Dundeen suomalaispelaaja Glen Kamara pelasi koko ottelun. Suomen A-maajoukkueeseen syksyllä murtautunut 22-vuotias keskikenttämies on tällä kaudella pelannut kaikki Dundeen 21 liigaottelua avauksessa, ja 14:ssä viime pelissään hän on tahkonnut täydet minuutit.

Kauden 21 liigapelistään vain yhden hävinnyt Celtic on koonnut 50 pistettä, kun keskiviikkona Partick Thistlen kohtaavalla Aberdeenilla pisteitä on 39. Kamaran Dundee on 12 joukkueen sarjassa kymmenentenä 19 pisteellään (viisi voittoa, neljä tasapeliä, 12 tappiota).