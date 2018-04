Catz vei avauskoitoksen naisten koripallofinaaleissa - Welch takoi 31 pistettä

Lappeenrannan Catz otti kotiyleisön riemuksi avausvoiton naisten Korisliigan finaalisarjassa, kun Kotkan Peli-Karhut kaatui Aleighsa Welchin mahtipelin myötä 72-60. Sarjan toinen ottelu pelataan keskiviikkona Kotkassa, ja mestariksi yltää kolmella voitolla.

Ottelusta tuli odotetun tasainen, ja päätösjakson alussa PeKa kuroi Catzin seitsemän pisteen etumatkan kiinni lukemiin 54-54. Ottelussa 31 pistettä ja kymmenen levypalloa urakoinut Welch katkaisi kuitenkin vieraiden kirin tekemällä kuusi pistettä putkeen, eikä Catz enää luopunut voitosta.

- Tiesimme, että tästä tulee tiukka sarja, joten on hyvä saada ensimmäinen voitto itselle, Welch totesi tiedotteessa.

- Seuraava peli on todella tärkeä. PeKalla on hyvä kotiyleisö ja he pelaavat hyvin kotona. Meille on tärkeä ottaa peli haltuun ajoissa ja koittaa vaientaa meteli.