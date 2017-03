Carolina kipusi kolme kertaa tasoihin ja löi Panthersin

Aleksander Barkov, Sebastian Aho ja Teuvo Teräväinen iskivät maalit, kun Carolina Hurricanes haki 4-3-vierasvoiton Florida Panthersista NHL:ssä. Molempien joukkueiden mahdollisuudet pudotuspeleihin ovat ohuet, mutta joukkueiden vire on kulkenut eri suuntiin runkosarjan kaartuessa loppusuoralle: Florida on voittanut 14:stä viime pelistään vain kolme varsinaisella peliajalla, kun taas Carolina on ottanut vähintään yhden pisteen kahdeksasta viime pelistään.

Barkovin kauden 20. maali siirsi Floridan 1-0-johtoon puolentoista minuutin kohdalla, mutta Teräväinen tasoitti Ahon laukauksen paluukiekosta ylivoimalla. Teräväinen on laukonut 15 maalia tällä kaudella.

Aho nosti kauden maalimääränsä jo 21:een tasoittamalla alivoimalla pelin 2-2:een. Carolinan Jeff Skinner teki ottelun kaksi viimeistä maalia ja varmisti voiton Hurricanesille.

- Hän on ollut todella hyvä. Jeff on tehnyt monta tärkeää maalia, ja monet muutkin kaverit ovat pelanneet hyvin, Aho kehui Skinneriä NHL:n sivuilla.

- Olemme pelanneet todella hyvin jo jonkin aikaa. Itseluottamuksemme on hyvä. Se auttaa. Vaikka olisimme maalin tappiolla, jatkamme omaa peliämme, Aho jatkoi.

Barkov sätti heikkoa puolustusta

Barkovia harmitti se, että Florida menetti kolme kertaa johtoaseman.

- En tiedä, mitä sanoa siitä. En tiedä, kuinka monta peliä olemme hävinneet viimeisten viiden minuutin aikana. Olemme johtaneet melkein jokaista peliä kahden viime kuukauden aikana ja jotenkin onnistumme häviämään ne. Se on uskomatonta, Barkov sadatteli Sun Sentinelille.

- Meillä oli paljon hyviä maalipaikkoja, mutta puolustuspelimme ei toiminut. Meidän täytyy puolustaa paremmin, Barkov sanoi.

Floridan harmaaparta Jaromir Jagr, 45, kirjautti kaksi syöttöpistettä ja nosti kausisaldonsa tehoihin 14+27. Hurricanesin 18 kenttäpelaajasta vain kolme oli elossa kun Jagr debytoi NHL:ssä lokakuussa 1990.

