C More ja MTV näyttävät jalkapallon Mestarien liigaa kausina 2018-2021

MTV on hankkinut kolmen vuoden sopimuksella jalkapallon Mestarien liigan ja Eurooppa-liigan televisio-oikeudet Suomessa. Sopimus kestää syksystä 2018 kevääseen 2021.

Maksu-tv-yhtiö C More välittää kahden huippusarjan kaikki ottelut suorina lähetyksinä televisiokanavillaan ja suoratoistopalvelussaan. Kauden aikana lähetetään yli 340 ottelua. Maksukanavien lisäksi valikoituja Mestarien liigan otteluita on katsottavissa MTV:n vapailla kanavilla.

- On upeaa olla taas mukana tekemässä tätä suurta show'ta. Vakaa aikomuksemme on tarjota suomalaiskatsojille upeiden otteluelämysten lisäksi erittäin laadukas ja entistä kattavampi kokonaiselämys näiden huippusisältöjen parissa, MTV:n urheiluohjelmien päällikkö Markus Autero lupaa tiedotteessa.