BWT Burnin Alive ja Kuunvalon Siru Tammakilpojen voittajat

Lappeenrannassa ravattiin lauantaina perinteiset Villinmiehen Tammakilpailut. Lämminveristen puolella kilpailu on 4-vuotiaille Suomessa syntyneille tammoille ja suomenhevosten osalta 5-vuotiaille.

Tuomas Korvenojan BWT Burnin Alive oli lämminveristen kilpailussa keulasta suvereeni. Brad’s Stablen omistama tamma tienasi voitosta 52 5000 euroa. Westcoast Victoria oli toinen ennen Real Redia.

- Olo on helpottunut, kun tähän kilpailuun tähdättiin. Tiesimme, että tammalla on kykyjä, Korvenoja huokaisi seremonioissa.

Korvenoja kertoi BWT Burnin Aliven perineen paljon isältään Brad De Veluwelta, joka hallitsi ikäluokkalähtöjä Korvenojan valmennuksesta.

- Tamma on perinyt lähtönopeuden ja asennoitumisen kilpailemiseen isältään.

Korvenoja korosti tammoille rajattujen kilpailujen merkitystä ja nosti Villinmiehen Tammakilvan niistä tärkeimmäksi.

Kuunvalon Siru yllättäjänä

Kuunvalon Siru yllätti suomenhevosten Tammakilvassa, missä suosikki Tähtiheili laukkasi kiihdytyksessä. Harri Kotilainen ajoi Kuunvalon Sirun keulaan, mistä tamma hallitsi maaliin saakka. Annin Vappu oli johtavan rinnalta toinen ennen Vektoriaa. Jonne Väkeväinen valmentaa puolisonsa Jenny Ruotin valmentamaa Kuunvalon Sirua. Seremonioissa sanattomaksi mennyt Väkeväinen kertoi, että tamma kilpaili jenkkikärryillä ja sille lisättiin vedettävät korvapallot ensimmäistä kertaa. Voitto oli 30 000 euron arvoinen.

Välähdys voitti kierroksen avauksena ajetun avoimen sarjan suomenhevosten voltin, missä tammat saivat 20 metrin hyvityksen. Ravikuningatar Saaga S jäi sen verran lähtökuoppiin, että Välähdys täräytti alkumatkalla keulaan. Ville Korjuksen ori piti lopussa hyvin taistelleen Saaga S:n takanaan.

Uransa tuhannetta voittoa jahtaava Hannu Torvinen ajoi ravien lopussa kaksi voittoa. Top Of The World jyräsi kärkeen johtavan rinnalta, ja Bertuccio hallitsi päätöstä keulasta. Rajapyykki on nyt Torvisella neljän voiton päässä.