Brittimedia povaa potkuja Antonio Contelle - Maurizio Sarria kiikutetaan Napolista tilkkeeksi

Italialaisen Antonio Conten taival Chelsean päävalmentajana on ohi, kertoo brittimedia. Times ja Daily Mirror ennakoivat torstaina, että Conte saa väistyä ja tilalle on tunkemassa toinen italialaisvalmentaja Maurizio Sarri.

Chelsea voitti Conten komennossa Valioliigan mestaruuden toissa kaudella ja Englannin cupin päättyneellä kaudella. Se ei kuitenkaan riitä, ja seura on valmis maksamaan potkujen seurauksena Contelle 10,2 miljoonaa euroa, jos tämä jää ensi kaudella työttömäksi.

Brittilehtien mukaan Conte on menettänyt sekä seurajohdon että pelaajien luottamuksen. Joukkueen veteraanipelaajat ovat arvostelleet Conten ankarasti kuormittavaa valmennustapaa. Seurajohto on saanut tarpeekseen Conten kriittisistä kommenteista, kun valmentaja on pettynyt pelaajahankintoihin.

Sarri seilaa Lontooseen Chelsean luotsiksi Napolista. Sarri ei ole enää Napolin valmentaja, mutta hänellä on vielä vuosi sopimusta jäljellä seuran kanssa.

Tiettävästi Sarrin valmennustiimiin kuuluu myös Gianfranco Zola.

Sarrilla on jo valmiina puutelista, johon hän on piirtänyt lihavalla belgialaisen hyökkääjän Dries Mertensin, Moskova TsSKA:n pelintekijät Aleksandr Golovinin ja Juventuksen puolustajan Daniel Ruganin nimet.