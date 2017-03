Bottas uskoo saavansa Mersustaan kaiken irti, Räikkönen mestaruustaiston musta hevonen

Valtteri Bottas uskoo tehneensä kaiken tarvittavan menestyäkseen F1-kauden avauskisassa Australian Melbournessa tänä viikonloppuna. Mercedeksen odotetaan olevan yhä sarjan nopein auto, ja Bottas uskoo osaavansa ottaa maineikkaan saksalaisvalmistajan F1-ajokista kaiken irti.

- Olen valmis ajamaan kilpaa. Olen varma, että pystyn ajamaan autoamme aivan sen äärirajoilla, Bottas sanoo.

Kilpailutauon aikana Mercedekselle siirtynyt Bottas ajoi onnistuneet talvitestit, mutta lähtökohtaisesti tallin ykköskuljettaja on yhä Lewis Hamilton. Testien yhteydessä Bottas antoi ymmärtää, että hän on vauhdillisesti lähellä Hamiltonia. Testien perusteella ei voi kuitenkaan vetää kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä, ja kaksikon voimasuhteet selviävät vasta kauden edetessä.

- Tunnen olevani kaikin puolin valmis aloittamaan kauden. Uskon, että olen pystynyt hyödyntämään valmistautumisjakson liki täydellisesti, vaikka uudessa tallissa oppimista on ollut paljon. Tuntuma autoon on kuitenkin parantunut kerta kerralta ja kehitys jatkuu varmasti myös kisaviikonloppuna, Bottas tuumaa.

Pelkistäen Bottaksen lähtökohta kauteen on kuitenkin se, että hän hakee yhä uransa ensimmäistä F1-osakilpailuvoittoa ja Hamilton on kolminkertainen maailmanmestari, jolla on erittäin vahva asema Mercedeksellä.

- Etenen askeleen kerrallaan, Bottas kuvailee.

Räikkönen "tykkää" uusista F1-autoista

Ferrarilla kauteen valmistaudutaan keskittyneenä. Maineikas italialaistalli linjasi Australiassa, etteivät sen kuljettajat anna lehdistölle haastatteluja torstaina. Ferrari-pilotti Kimi Räikkönen tosin olisi tuskin mitään veret seisauttavaa lausuntoa antanutkaan.

Viime kausi sujui Ferrarilta kokonaisuutena alavireisesti, ja "punakoneella" paineet voittamiseen ovat kovat. Joka tapauksessa Räikkönen ajoi viime kaudella paremmin kuin pitkään aikaan ja talvitesteissäkin uusi Ferrari kulki hänen käsissään nöyrästi.

Testien perusteella Ferrari onkin Mercedeksen ykköshaastaja, ja Räikkönen totesi sivulauseessa "pitävänsä" uusien sääntöjen mukaisista autoista. Se on hänen niukahkon ulosantinsa huomioiden melko paljon sanottu. Lisäksi uuden Ferrarin etupään pito vaikuttaa hyvältä, ja tämä suosinee Räikkösen ajotyyliä.

Sebastian Vettel on yhä lähtökohtaisesti Ferrarin ykköskuljettaja, mutta Räikköstä ei voi väheksyä. Hän näyttää saaneen jälleen juonesta kiinni.

Syksyllä 38 vuotta täyttävä Räikkönen on ajanut tähän mennessä 20 F1-osakilpailuvoittoa. Yksikin voitto nostaisi hänet Mika Häkkisen edelle yksin kaikkien aikojen voitokkaimmaksi suomalaiskuljettajaksi.

Viime vuonna Australian gp:n voittoon kaasutti Mercedeksellä Nico Rosberg. Räikkönen keskeytti ja tuolloin Williamsilla kurvaillut Bottas oli kahdeksas.