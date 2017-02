Bottas Mercedeksen uudesta autosta: "Siinä se on ja näyttää upealta"

Torstai oli iso päivä formulakuljettaja Valtteri Bottakselle. Williamsilta Mercedekselle siirtynyt suomalainen pääsi ajamaan ensimmäistä kertaa upouudella hopeanuolella, jonka talli esitteli yleisölle torstaina Englannin Silverstonessa.

Mercedeksen W08-auto on musta, hopeinen ja sinivihreä. Se on valmistettu vastaamaan formula ykkösten uusia sääntöjä, joiden mukaan autot kulkevat kovempaa ja ovat vaativampia ajaa.

– Mahtavaa. Nyt tämä tuntuu todelta. Siinä se on ja näyttää upealta, Bottas kommentoi uutta menopeliään Mercedeksen nettisivuilla julkaistussa videolähetyksessä.

Bottaksen tallikaveri Lewis Hamilton pääsi testaamaan uutta "Mersua" jo ennen virallista julkistusta Silverstonen tuulisella ja märällä radalla.

– Auto tuntuu leveältä ja sitä se onkin. Etupyörät ovat todella valtavat. En ole koskaan aiemmin nähnyt missään muussa F1-autossa näin paljon yksityiskohtia. Ergonomialtaan auto on lähes identtinen viimevuotiseen verrattuna, mutta tämä on isompi ja tehokkaampi peto, Hamilton kuvaili.

Wolff: Olen luottavainen uuteen autoon

Mercedeksen uuden auton julkistus oli odotettu, sillä saksalaistalli on hallinnut autourheilun kuninkuusluokkaa vuodesta 2014 lähtien. Hamilton voitti maailmanmestaruuden tallin autolla vuosina 2014 sekä 2015 ja uransa lopettanut Nico Rosberg viime kauden päätteeksi. Vuosina 2014–2016 Mercedes on vienyt nimiinsä valmistajien maailmanmestaruuden.

– Uuden auton julkistaminen ei tuo paineita. Enemmänkin olen innostunut. Olen luottavainen uuteen autoon, sillä meillä on älykästä väkeä töissä. Mutta ehkä jokin toinen talli on ottanut teknisen edistysaskeleen. Toivottavasti edistysaskeleen ottaja on Mercedes, tallin moottoriurheilujohtaja Toto Wolff sanaili.

F1-sesonki käynnistyy Barcelonan testeillä ensi viikolla. Kauden ensimmäinen osakilpailu ajetaan Australian Melbournessa 26. maaliskuuta.