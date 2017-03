Bottas kiitteli yhteistyötä Hamiltonin kanssa

Ensi kokemus Lewis Hamiltonin kanssa työskentelystä kilpailutilanteessa ei Valtteri Bottaksen mielestä tuonut yllätyksiä.

Bottas seurasi F1-kauden avauskilpailussa Melbournessa tallikaveriaan Hamiltonia ruutulipulle kolmantena.

- Osasin odottaa, että hän on nopea ja sitä hän totisesti on. Hän on erittäin lahjakas kuljettaja, hän antaa tallille hyvää palautetta ja yhteistyömme on sujunut hyvin. Teimme erinomaista yhteistyötä, ei pahaa sanaa, joten kaikki meni niin kuin odotin. Häneen on hyvä verrata, joten kamppailusta tulee kauden mittaan toivottavasta myös tallikaverien kesken hienoa, Bottas puhui.

Mercedes-pomo Niki Laudan kerrottiin tokaisseen kilvanajon jälkeen, että Bottas on jo tallin maailmanmestarina jättäneen Nico Rosbergin tasolla.

- Vaikea vertailla, mutta mukavaahan se on, jos hän niin sanoi. Kyllä minä vielä tästä parannan rutkasti ja kehityn, Bottas vakuutti.

Bottas tavoitti Hamiltonia kilpailun jälkimmäisellä puolikkaalla. Häneltä kysyttiin kävikö nouseminen toiseksi mielessä.

- Samanlaisella autolla ja samanlaisilla renkailla se on erittäin vaikeaa ainakin tällaisella radalla. Uusilla autoilla se on vielä vaikeampaa, sillä kahden sekunnin päähän pääsemisen jälkeen pitoa katoaa melkoisesti. Tarvitaan iso vauhtiero, enkä varsinaisesti odottanut pääseväni ohitustilanteeseen ilman hänen virhettä, Bottas kertoi.