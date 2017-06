Bottas Kanadassa: Takana ei ole taikuutta, jos pystymme kärkivauhtiin

Kaksi viikkoa sitten ajettu Monacon gp oli Mercedes-Benzin F1-tallille hankala. Valtteri Bottas uskoo, että talli on ottanut edellisestä kisasta opikseen ja pystyy parempaan tänä viikonloppuna Kanadan gp:ssä Montrealin radalla.

- Olemme analysoineet tilannetta Monacon jälkeen paljon. Kyse on paljolti auton säädöistä ja siitä, kuinka tasapainoista auton käyttäytyminen on ja kuinka renkaat kestävät eri lämpötiloissa. Meillä on todellakin ongelmia renkaiden kanssa, mutta mielestäni se johtuu lähinnä auton käyttäytymisestä ja siitä, kuinka se on mekaanisesti säädetty, Bottas kertoi.

- Jos menisimme Monacoon uudestaan, pystyisimme parempaan. En ole varma, pystyisimmekö siltikään vastaamaan Ferrarin kisavauhtiin siellä, mutta olemme varmasti oppineet jotain, hän jatkoi.

Bottas arvioi, että laihat tulokset Monacossa johtuivat pitkälti maineikkaan katuradan erityisluonteesta. Hän arvioi, että Kanadassa tilanne on toisenlainen.

- Täällä Montrealissa rata on luonteeltaan erilainen kuin Monacossa. Täällä on paljon pitempiä suoria ja radassa on erityyppistä asfalttia kuin Monacossa, joten jos suorituskykymme on täällä kohdallaan, kyse ei ole siitä, että olisimme löytäneet jotain maagista, Bottas tuumaa.

Mercedes on tuonut Kanadaan uusia osia kehittääkseen ajokkiaan.

- Jotain juttuja on moottoripuolelle ja tiettyjä hommia auton alustaan ja jousitukseen, Bottas kertoi.

Tänään Montrealissa ajetaan kaksi harjoitusjaksoa illalla Suomen aikaa.

- Meillä on paljon testattavaa harjoituksissa, Bottas vahvisti.