Bottas ei usko joutuvansa Hamiltonin apumieheksi F1-mestaruustaistossa - ainakaan vielä

Mercedes-Benzin F1-tallissa ei ainakaan toistaiseksi aleta sisäisesti suosia brittikuljettaja Lewis Hamiltonia kuluvan kauden mestaruustaistossa. Näin uskoo Mercedeksen suomalaispilotti Valtteri Bottas.

Bottas on MM-sarjassa kolmantena. Kärkipaikalla on Ferrari-kuljettaja Sebastian Vettel, josta Bottas on 41 pisteen päässä. Mercedes-tallitoveriinsa Hamiltoniin Bottaksen ero on 34 pistettä. Bottas painotti Autosport-lehdessä, että mestaruuden tavoittelu on yhä hänen omissa käsissään. Bottas totesi, ettei hän odota Mercedes-johdon antavan tulevissa kisoissa tallimääräyksiä Hamiltonin eduksi.

- Kaudesta on ajamatta vielä kahdeksan kilpailua. Jaossa on paljon pisteitä, Bottas sanoi Autosportille.

- Tietysti jossain vaiheessa ymmärrän sen jos talli haluaa varmistaa, että jompikumpi meistä voittaa mestaruuden. Nyt se on kuitenkin vähän aikaista, Bottas jatkoi.

Viimeksi ajetussa F1-kilpailussa Hamilton oli selkeästi Bottasta etevämpi. Brittitähti Hamilton ajoi Belgian gp:n voittoon, kun taas Bottas jäi Spa-Francorchamps'n radalla viidenneksi. Hän oli kilpailun jäljiltä ymmällään vaisuhkosta esityksestään.

- On vaikeaa sanoa, missä kohtaa hävisin muille. En tiedä, ei minulla ole vastausta siihen, Bottas päivitteli Autosportin mukaan.

