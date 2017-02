Bottas ei ota stressiä tallikaveristaan – Hamilton tarjoaa mahdollisuuden todistaa kyvyt

Valtteri Bottas sai unelmiensa työpaikan, kun Formula 1 -ratoja viime vuosina hallinnut Mercedes palkkasi hänet hallitsevana maailmanmestarina uransa lopettaneen Nico Rosbergin tilalle.



Onnitteluiden lisäksi Bottas on saanut varoittelua. Jopa Rosberg muistutti, ettei edessä ole helppoa elämää uudessa tallissa ja Lewis Hamiltonin vierellä. Hamiltonin isä Anthony on todennut, että kilpaileminen samassa tallissa hänen poikansa kanssa voi päättää uran.



Bottas itse myhäilee mieluummin loistavasta tallipaikasta kuin stressaa vaikeasta tallikaverista.



– Tapasin Lewiksen viime viikolla Mersun tehtaalla. Hän toivotti tervetulleeksi talliin, kertoi Nastolassa suomalaista mediaa tavannut Bottas.



– Sen paremmin en Lewistä vielä tunne. Mutta olen todella mielelläni hänen tallikaverinsa. Kun tallissa on kaksi nopeaa kuljettajaa, se saa molemmat painamaan entistä kovempaa. Ja nopea tallikaveri antaa minulle mahdollisuuden näyttää kykyjäni.



Edessä kiireinen aika



Kausi alkaa maaliskuun lopussa. Bottaksen mukaan edessä on kiireistä aikaa.



– Nyt vaaditaan paljon työtunteja ja paljon aikaa tehtaalla, jotta saamme valmiuden uuteen kauteen.



Bottas on kotoisin nykyään Lahteen kuuluvasta Nastolasta. Elokuussa hänen kotikonnuillaan järjestetään Bottaksen nimeä kantava duathlon-tapahtuma.



– Olen jo pitkään miettinyt, että olisi hienoa, jos olisi oma urheilutapahtuma. Treenaaminen on joka tapauksessa iso osa arkeani.



Bottas aikoo myös itse osallistua pyöräilystä ja juoksusta koostuvaan duathlon-kilpailuunsa.