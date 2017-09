Bottas ei ole Singaporessa sinetöimässä kolmatta sijaansa - "Kaikki on mahdollista"

Formula ykkösten MM-sarjassa kolmantena oleva Suomen Valtteri Bottas ei tyydy nykyiseen sijoitukseensa vaan tavoittelee vielä nousua korkeammalle. Mercedes-kuljettaja Bottas on 41 pisteen päässä MM-sarjaa johtavasta tallitoveristaan Lewis Hamiltonista ja 38 pisteen päässä toisena olevasta Ferrari-kuljettaja Sebastian Vettelistä.

- Formula ykkösissä kaikki on mahdollista, kun kautta on jäljellä vielä seitsemän kilpailua, Bottas sanoo ennen kauden neljättätoista kilpailua Singaporen gp:tä.

- Haluan taistella MM-tittelistä niin kauan kuin se on mahdollista, mutta pitääkseni toiveeni elossa, minun on aloitettava takaa-ajo ennen kuin on liian myöhäistä.

Singaporessa kaasutellaan tänään kahdet harjoitukset, ja huomenna ohjelmassa ovat aika-ajot. Kilpailu on sunnuntaina.

- Asetan tavoitteeni korkealle ja kolmas sija ei kuulu niihin, tällä kaudella kaksi kilpailua voittanut Bottas paaluttaa.

Singapore pysyy kisakalenterissa

Formula ykkösten Singaporen osakilpailun järjestäjät ilmoittivat perjantaina neljän vuoden jatkosopimuksesta, jonka myötä autourheilun kuninkuusluokan MM-pisteistä kilpaillaan Singaporessa ainakin vielä vuosina 2018-2021.

- Sopimus solmittiin tänään useiden neuvottelukierrosten jälkeen, Singaporen kauppaministeri S. Iswaran kertoi toimittajille.

Jatkosopimusta osattiin odottaa sen jälkeen, kun aiemmin tällä viikolla F1-pomo Chase Carey ylisti iltavalaistuksessa katuradalla ajettavaa kilpailua mahtavaksi.

- Singaporen kilpailu on porttimme Aasiaan, mikä on tärkeä tulevaisuutemme ja kasvumme kannalta, Carey sanoi.

Tänä viikonloppuna Singaporessa ajetaan kymmenettä kertaa formula ykkösten MM-pisteistä, ja kilpailusta on tullut yksi sarjan tunnetuimmista. Sitä on jopa verrattu Monacon klassiseen katuratakilpailuun.