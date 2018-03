Boston varmisti paikan pudotuspeleissä, Montreal menetti mahdollisuutensa

Boston Bruins varmisti kolmantena joukkueena paikan Stanley Cupin pudotuspeleissä, kun se hävisi jatkoajalla 1-2 St. Louis Bluesille. Myös Tampa Bay Lightning ja Nashville Predators ovat jo varmasti pudotuspeleissä.

- Sen yhden maalin ja yhden pisteen saaminen oli valtavan tärkeää meille. Tämä ei tietenkään ollut se tulos jonka halusimme, mutta olemme siellä missä haluamme, Bruinsin maalintekijä Ryan Donato sanoi NHL:n sivuilla.

Montreal Canadiens puolestaan menetti mahdollisuutensa 3-5-tappiolla Pittsburgh Penguinsille. Se tarkoittaa, että maalivahti Antti Niemen ja hyökkääjä Artturi Lehkosen kausi loppuu runkosarjan päättyessä 7. huhtikuuta.

Penguinsin Sidney Crosby ylsi kolmantena NHL:n nykypelaajana 700 syöttöön Joe Thorntonin ja Henrik Sedinin jälkeen. Crosby teki myös ottelun näyttävimmän maalin, kun hän nappasi irtokiekon ilmasta, pomputti sitä kerran ja neppasi sen rystypuolelta ohi Carey Pricen.

- Yritin vain seurata kiekon pompintaa. Se toimi, oli mukava nähdä sen menevän sisään. En tiedä tuleeko juuri tuollaista harjoiteltua, mutta kiekkojen saamista maalin edestä yritetään koko ajan harjoitella, Crosby selvitti 3-3-kavennusosuman syntyä.

Coyotesin vahva vire jatkui

Antti Raanta torjui 29 laukausta, kun Arizona nujersi Buffalo Sabresin 4-1.

- Keller on ollut todella hyvä koko vuoden, Raanta kehui Clayton Kelleriä, joka kahdella syöttöpisteellä teki Coyotesin tulokasennätyksen syötöissä (35) ja pisteissä (55).

- Joskus hän on pelannut hyvän pelin, joskus huonon, mutta mielestäni hän on oppinut koko ajan. Hän ollut yksi parhaista hyökkäjistämme viime aikoina, ja on mahtavaa nähdä miten hyvä hänestä tuleekaan, koska hän on jo näin hyvä, Raanta jatkoi.

Coyotes on voittanut 18:sta viime pelistään 12 varsinaisella peliajalla.

- On todella mahtavaa pelata. Puhuimme joulun aikoihin siitä, että pelasimme hyvin, mutta onnistuimme aina häviämään. Ja kun alle saa muutaman voiton, kun kaikki ovat yhtä joukkuetta, se toimii. Kun yhden maalin pelit alkavat kääntyä voitoiksi, se on valtava muutos, Raanta selvitti.

