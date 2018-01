Boston-valmentaja: Rask on kovassa iskussa, penkitys oli hyödyksi

NHL-jääkiekkoliigan Boston Bruinsin suomalaismaalivahti Tuukka Rask on tottunut kantamaan paljon vastuuta Bruins-maalilla, ja hän on myös ansainnut peliaikansa huippuesityksillään.

Tällä kaudella Raskilla oli kuitenkin vaikeuksia: marraskuun puoliväliin tultaessa Bruinsin ykkösvahti oli voittanut vain kolme peliä pelaamastaan kahdestatoista, ja kakkosvahti Anton Hudobin pääsi esiin. Hudobin sai pelata peräti neljä peliä putkeen, ja käytti paikkansa voittamalla kolme päästäen vain seitsemän osumaa neljässä ottelussaan.

Marraskuun lopulla Rask palasi sitten tolppien väliin, ja sen jälkeen tahti on ollut vakuuttavaa: kahdeksan voittoa ja vain kaksi tappiota. Bruinsin päävalmentaja Bruce Cassidy kehuu suomalaisvahtia ja näkee marraskuisen tauon tulleen sopivaan paikkaan.

- Antonin tehtävä on kirittää ykkösvahtia, ja sen hän teki. Silti olimme koko ajan sitä mieltä, että Tuukka on ykkösemme, Cassidy selosti Bruinsin Twitter-tilin videolla maanantaina.

- Homma on toiminut molempien osalta. Anton ei ole menettänyt terävyyttään, ja Tuukka on hyötynyt siitä, että häntä on kiritetty, tai hän on joutunut löytämään peliään uudelleen, miten tuon nyt haluattekaan sanoa. Ja Tuukka on kovassa iskussa nyt.

Rask on aloittanut kolmen viime kauden aikana aina vähintään 62 ottelussa. Nyt koossa on 24 starttia, kun Hudobinilla niitä on 13. Kiritystä on siis ollut enemmän kuin viime vuosina, ja Rask on päävalmentajan mukaan ottanut muuttuneen tilanteen vastaan oikealla tavalla.

- Ehkä hän oli hieman pahantuulisempi (kakkosvahtiroolinsa aikana), jos tuo nyt on oikea sana kuvaamaan… Mutta joka tapauksessa näki, että intohimoa riitti jälleen, hän halusi takaisin maalille. Hän toki ymmärsi penkityksen, Anton pelasi niin hyvin, Cassidy pohti.

- Pidän tuosta erittäin paljon. Joukkueessamme pelaajat haluavat aina enemmän vastuuta, mutta he ovat myös iloisia toisten pelaajien puolesta.

Cassidyn mukaan Rask torjuu New York Islandersia vastaan keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa. Hudobin saa kuitenkin tulevissakin peleissä vastuuta, joten kiritys jatkuu.