Boston-vahti Tuukka Rask loukkaantui harjoituksissa - vamman vakavuudesta ei vielä tietoa

NHL-jääkiekkoseura Boston Bruinsin maalivahti Tuukka Rask loukkaantui keskiviikkoaamun harjoituksissa. Rask törmäsi Bostonin maalin edessä yhteen amerikkalaishyökkääjä Anders Bjorkin kanssa, seura kertoi Twitterissä.

Rask piti törmäyksen jälkeen taluttaa pois jäältä, eikä hän enää palannut harjoituksiin.

Bostonin päävalmentajan Bruce Cassidyn mukaan 30-vuotiaan maalivahdin kunnosta ei ole vielä arviota.

- Toivottavasti hän on kunnossa, Cassidy sanoi.

Rask on ollut viime vuosina Bostonin kiistaton ykkösvahti. Alkukaudella hän on pelannut NHL:ssä neljä ottelua, ja hänen torjuntaprosenttinsa on 88,2. Bostonilla on viidestä ottelusta tilillä kaksi voittoa.

Seuraavassa ottelussaan torstaina Boston isännöi Vancouver Canucksia.

Linkki juttuun