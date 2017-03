Boston nousi Clevelandin rinnalle NBA-itälohkossa

Boston selvitti Miamin 112-108 NBA-koripalloliigassa sunnuntaina ja nousi Clevelandin rinnalle liigan itälohkon kärkitaistossa. NBA:n viime kauden mestari Cleveland on voittoprosentissa vielä hitusen edellä, mutta Boston on voitoissa nyt edellä (48-47). Runkosarjaa on jäljellä vielä parisen viikkoa.

Länsilohkossa Golden State otti seitsemännen voittonsa putkeen kaatamalla Memphisin 106-94. Warriorsin kanssa lohkovoitosta kamppailee vielä San Antonio.

Sunnuntain tilastotähti oli Oklahoma Cityn Russell Westbrook: hänen kautensa 36:s triplatupla tuli 39 pisteellä, 11 levypallolla ja 13 syötöllä 125-137-tappiossa Houstonille. Westbrook on lähellä NBA:n yhden kauden triplatupla-ennätystä, jota pitää hallussaan legendaarinen Oscar Robertson (41 kaudella 1961-62).