Boston kiinnitti siirtoa vaatineen tähtitakamies Kyrie Irvingin

Koripalloliiga NBA:n tähtitakamiehen Kyrie Irvingin ura jatkuu Boston Celticsissä. Irvingin siirto toiseen seuraan oli vain ajankysymys, sillä pelaaja vaati aiemmin kesällä Cleveland Cavaliersia kauppaamaan hänet muualle.

Irvingillä on jäljellä 60 miljoonan dollarin arvoista sopimustaan kolme vuotta.

- Kyrie on yksi NBA:n parhaista korintekijöistä. Hän on todistanut sen finaaleissa viimeisen kolmen vuoden aikana. Uskomme, että Kyriella on parhaat vuodet vielä edessäpäin, Bostonin GM Danny Ainge kertoi.

Irving on voittanut NBA-mestaruuden, olympiakultaa ja MM-kultaa. Viime kaudella hän tehtaili keskimäärin 25,2 pistettä ottelua kohden.

Cleveland sai kaupassa Bostonista Isaiah Thomasin, Jae Crowderin, Ante Zizicin sekä Brooklynin ensi kesän ensimmäisen kierroksen varausvuoron.