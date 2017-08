Bolt juoksee viestissä myös alkuerissä

Usain Bolt aikoo juosta Jamaikan joukkueessa miesten 4 x 100 metrin MM-viestissä myös alkuerissä, vaikka hänen paikkojansa on hieman kolottanut sadan metrin henkilökohtaisen kisan jäljiltä, kertoo The New York Times nettisivuillaan.

- Katsotaan, emme ole vielä harjoitelleet vaihtoja muiden kanssa, mutta mielestäni olemme joka tapauksessa valmiita. Olen aina innoissani viesteistä ja katsotaan, minkälaisiin suorituksiin muut joukkueemme jätkät ovat valmiina, Bolt tuumi.

Jamaikalle ja etenkin Boltille viestivoitto olisi makea, sillä hän on ilmoittanut vetäytyvänsä yleisurheilukentiltä Lontoon MM-kisojen jälkeen. Satasen henkilökohtaisessa kilpailussa maailmanennätysmies Bolt jäi kolmanneksi.

4 x 100 metrin alkuerät alkavat lauantaina.

Linkki juttuun