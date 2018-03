Björgen seitsemättä kertaa ykköseksi Holmenkollenilla - Pärmäkoski parhaana suomalaisena seitsemäs

Norjan Marit Björgen on voittanut maastohiihdon naisten maailmancupin 30 kilometrin kilpailun Oslossa. Vapaalla hiihdetyssä kilpailussa toiseksi sijoittui Yhdysvaltain Jessica Diggins ja kolmanneksi Norjan Ragnhild Haga.

Voitto oli Björgenille Holmenkollenin kisoissa jo uran seitsemäs. Suomalaisista paras oli Krista Pärmäkoski, joka hiihti seitsemänneksi. Pärmäkoski jäi kärjestä minuutin ja 51 sekuntia.

Kilpailusta näytti pitkään tulevan Digginsin, Hagan ja Ruotsin Charlotte Kallan välinen voittotaistelu.

Björgen veti kuitenkin päätöskilometrien rajulla taistelulla kärkikolmikon kiinni. Hänen kannoillaan kärkikolmikon saavutti Norjan Astrid Uhrenholdt Jacobsen, joka jäi lopulta viidenneksi. Diggins hävisi Björgenille 3,6 ja Haga 4,3 sekuntia. Neljänneksi jäänyt Kalla jäi kärjestä 4,4 sekuntia.

- Holmenkollenilla voittaminen on minulle erityistä. Olen erittäin tyytyväinen. Ajattelin vain, että minun täytyy puskea ja puskea, Björgen sanoi C More Sportin tv-haastattelussa.

Björgen nousi voittoon mainiolla taktiikalla, sillä hän vaihtoi suksensa kisan puolivälissä. Kärkikolmikko ei käynyt tuossa vaiheessa vaihtamassa suksiaan, mikä osoittautui lopulta huonoksi ratkaisuksi, kun Björgen ajoi heitä kiinni.

Pärmäkoski oli alkumatkasta vahvasti kärkitaistelussa mukana, mutta joutui antamaan runsaan kymmenen kilometrin kohdalla ykköstykeille periksi.

Muista suomalaisista 30 parhaan joukkoon ylsivät Kerttu Niskanen, Anne Kyllönen ja Susanna Saapunki. Niskanen oli 14:s, Kyllönen 24:s ja Saapunki 26:s.