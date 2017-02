Björgen mietti Johaugia kultahiihtonsa aikana

Marit Björgen halusi jakaa Lahden maailmanmestaruutensa dopingtuomiotaan kärsivän Therese Johaugin kanssa. Björgen sanoi STT:lle mitalihaastattelussa, että Johaug oli hänen mielessään yhdistelmäkilpailun aikana.

- On ollut raskasta seurata, kuinka vaikea vuosi hänellä on ollut. Tiedän, että erityisesti tämä kisojen aika on hänelle raskas, Björgen kommentoi.

Yhdistelmäkilpailun 2015 MM-Falunissa voittanut Johaug kärsii 13 kuukauden kilpailukieltoa anabolisen steroidin käytössä. Norjassa Johaugia pidetään yleisesti syyttömänä käryynsä, koska maajoukkueen silloinen lääkäri otti vastuun kielletyn aineen joutumisesta Johaugin elimistöön.

Björgen on kaikkien aikojen menestynein maastohiihtäjä 33 arvokisamitalillaan. Lauantain kulta oli hänelle uran 15:s MM-kisoissa mutta ensimmäinen äitinä. Björgenin Marius-poika syntyi jouluna 2015.

- Mestaruus on ollut unelmani Mariuksen syntymän jälkeen. Joulun jälkeen kuntoni on ollut todella hyvä, Björgen tuumasi.

Hän arveli, että lapsi on tuonut hänelle rentoutta huippu-urheiluun. Vaikka harjoitus tai kisa menisi huonosti, poika ei sellaisesta piittaa.

Kultakamppailusta Krista Pärmäkosken kanssa Björgen nautti, sillä kotiyleisö kannusti ladun varressa rajusti omaa suosikkiaan.

- Meillä oli hieno taistelu, Björgen sanoi.