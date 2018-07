Berliinin EM-joukkue kasvaa Jyväskylässä yli 40:een

Harjun kentällä Jyväskylässä käydään loppuviikosta kiivasta kilpaa yleisurheilun Suomen mestaruuksista. Taiston päätteeksi Urheiluliiton valmennusjohtaja Jorma Kemppainen ilmoittaa Suomen lopullisen joukkueen Berliinin EM-kisoihin.

Berliinissä 7.-12. elokuuta järjestettäviin kilpailuihin on lähdössä tavallista muhkeampi suomalaisjoukkue.

Kaksissa edelliskisoissa Suomen joukkueeseen kuului 39 urheilijaa. Nyt EM-kisojen tulosrajan rikkoneita on 41 jo ennen Kalevan kisoja, ja Jyväskylässä näyttöä tavoittelee jopa kymmenkunta urheilijaa.

- Rajan tehneitä ja niin sanotusti EM-kisoihin liputuskelpoisia urheilijoita on 39. Luvussa on otettu huomioon, että Tero Pitkämäki on keskeyttänyt kilpailukautensa ja se, että naisten 100 metrin aitajuoksussa on neljä tulosrajan selvittänyttä, joista yksi karsitaan joukkueesta, Kemppainen kertoo laskutoimituksensa tuloksista.

Jouste raapii vielä päätään

Kemppainen noudattaa varovaista puolueettomuuslinjaa. Hän ei ryhdy luettelemaan urheilijoita, joilla on parhaat mahdollisuudet kiilata Jyväskylän kautta Berliiniin.

Veikkaus on tehtävä itse. Pikajuoksija Samuel Purola on helppo arvaus. Hän tähtäsi EM-rajaan jo nuorten MM-kisoissa Tampereella, mutta kuume lykkäsi tavoitteen Jyväskylään.

Suunnitelmassa on kuitenkin pieni mutta. Etusuoraa juostaan pohjoisesta etelään, eli etelätuuli uhkaa kisarajan 10,35 alitusta.

- Satasesta tulee joka tapauksessa todella mielenkiintoinen ja tasainen kilpailu, koska Jyväskylässä ratkotaan pikaviestin edustuspaikat, Kemppainen muistuttaa.

Valmentajavelho Petteri Jouste on kokeillut viestissä monenlaista palikkaa. Kalevan kisojen jälkeen viestijoukkueeseen valitaan nopeimmat ja vaihdoissa taitavimmat juoksijat.

- Viesteihin saa nykyisin ilmoittaa jopa kahdeksan urheilijaa. Me nimeämme joukkueeseen kuusi juoksijaa, joista viisi lähtee Berliiniin. Yksi on kotiin jäävä varamies. Sen lisäksi nimeämme järjestäjille jollakin lailla koko kahdeksikon, Kemppainen paljastaa.

- Suurille maille tämä on jonkinlainen etu. Varsinkin pitkässä viestissä voi vaihtaa finaaliin vaikka koko nelikon, jos taso riittää.

Nimekäs nippu vailla kisarajaa

EM-näyttöjä pohtivat varmasti myös kilpailukauden avauksensa viileästi Jyväskylään jättänyt moukarinheittäjä David Söderberg, kuntoaan hakeva Oskari Mörö 400 metrin aitajuoksussa ja pituushyppääjät Kristian Pullin johdolla.

Pikajuoksijat Anniina Kortetmaa ja Hanna-Maari Latvala, Alisa Vainio kympillä, Sandra Eriksson esteissä, kuulantyöntäjät Senja Mäkitörmä ja Kaisa Kymäläinen sekä keihäsnaiset matkaavat varmasti Jyväskylään samoin aatoksin.