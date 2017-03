Bayern München ja Real Madrid vastakkain Mestarien liigassa

Saksalaisjätti Bayern München ja espanjalainen suurseura Real Madrid kohtaavat jalkapallon Mestarien liigan puolivälierissä. Tämä selvisi puolivälieräparien arvonnoissa.

- Otteluista Realia vastaan tulee erityisiä minulle. On erittäin jännittävää pelata heitä vastaan. Meillä on kuitenkin itseluottamus kohdallaan, ja haluamme voittaa Mestarien liigan tänä vuonna, sanoi Bayern Münchenin päävalmentaja ja entinen Real-valmentaja Carlo Ancelotti Euroopan jalkapalloliiton Uefan nettisivujen mukaan.

- Minusta meillä on kykyä päihittää Real Madrid. Mutta heillä on tietysti loistava joukkue, joka on hyvin valmennettu, Ancelotti jatkoi.

Real Madridin johtoportaaseen kuuluva Emilio Butragueno totesi, että Bayern München on kenties kovin mahdollinen vastustaja.

- Joukkueet tuntevat toisensa erittäin hyvin. Carlo Ancelotti tuntee joukkueemme erittäin hyvin. Heillä on huippupelaajia ympäri kenttää, ja he ovat erittäin kokeneita. Olisimme halunneet kohdata heidät vasta myöhemmin, mutta arvonnassa voi käydä näin, Butragueno totesi.

Englantilainen yllättäjäjoukkue Leicester pelaa puolivälierissä espanjalaista Atletico Madridia vastaan. Muut otteluparit ovat Dortmund-Monaco ja Juventus-Barcelona.

Puolivälierät alkavat 11. huhtikuuta.

