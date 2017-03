Autosport: Mercedeksen pitää keventää F1-autoaan

Mercedeksen täytyy keventää F1-ajokkiaan saadakseen se entistä kilpailukykyisemmäksi, kertoo Autosport-lehti.

Uudet F1-ajokit ovat entistä nopeampia, ja tiettyjä autojen osia on vahvistettu tälle kaudelle. Tämä on tuonut mukanaan myös paino-ongelmia. Autojen minimipaino on 728 kiloa, ja mediassa on liikkunut tietoja, joiden mukaan Mercedes olisi viisi kiloa yli minimipainon. Mercedes-pomo Toto Wolff ei vahvistanut kilomääriä, mutta myönsi, että talli yrittää keventää autoaan.

- Uusien sääntöjen ja entistä kookkaampien autojen takia täytyy tasapainotella suorituskykyä tuovien osien ja auton painon suhteen. Me teemme nyt juurikin sitä, Wolff sanoi.

Mercedes-kuljettajista Valtteri Bottas ajoi kolmanneksi ja Lewis Hamilton toiseksi kauden avauskisassa Australiassa.

