Autosport: Mercedeksellä kuljettajapohtimista – tallipäällikön mukaan "hyvä ongelma"

Formula ykkösten mahtitalli Mercedes saa pähkäillä ensi kauden kuljettajistonsa kanssa, mutta tallipäällikkö Toto Wolff ei stressaa. Autosportin mukaan Wolff katsoo tämänkaltaisen ongelman olevan pelkästään hyvä olla olemassa.

Tämän kauden kilpakuskit Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas tarvitsevat kumpikin sopimusta jatkoon. Mercedeksen juniorikasvatti Esteban Ocon odottelee mahdollisuuttaan kisaamalla nyt Force Indian riveissä, ja reservikuski George Russell on väläytellyt toiveita, että Mercedes-pesti voisi aueta jos ajot Formula 2 -sarjassa sujuvat hyvin tällä kaudella.

– Tuo on hyvä ongelma olla olemassa. Olemme hyvin tyytyväisiä Valtteriin tällä hetkellä, ja Lewisista on turha edes spekuloida - hän on tämän hetken paras kuljettaja minun mielestäni. Ja sitten meillä on nuoria kasvamassa, kuten Ocon ja George, Wolff pohtii Autosportille.

– Olen optimistinen Mercedeksen kuljettajatulevaisuuden suhteen.

Hamilton ja Mercedes ovat molemmat vihjailleet, että sopimuksen jatkaminen on pelkkä muodollisuus. Hamilton on ajanut tallissa kaudesta 2013 lähtien ja voittanut viidestä jaossa olleesta mestaruudesta neljä.

– Emme ole puhuneet viime viikkoina (asiasta), koska viime ajat ovat olleet niin intensiivisiä. Molemmat osapuolet kuitenkin ajattelevat varsin yhteneväisesti siitä, mitä odotamme toisiltamme tulevaisuudessa. Nyt on vain löydettävä aikaa keskusteluille, Wolff kommentoi Hamiltonin asemaa.

Bottas tuli talliin sen jälkeen, kun Nico Rosberg vetäytyi yllättäen eläkkeelle vuoden 2016 maailmanmestaruutensa jälkeen. Suomalaiskuljettaja ansaitsi viime kauden esityksillään jatkosopimuksen tähän kauteen, ja kauden alun hyvät suoritukset ovat nostaneet Bottaksen osakkeita uuden diilin suhteen.

– Emme tällä hetkellä katsele kuljettajia Mercedeksen ulkopuolelta. Meidän on tuettava jätkiämme, se on tärkeintä, Wolff sanoo.

– Vähän niin kuin se, että jos olet onnellinen vaimosi kanssa, et katsele muualle!

– Katsotaan vielä muutama kisa, ja sitten tiedämme taas tarkemmin.

Jos Bottas saa Hamiltonin rinnalta paikan ensi kaudeksi, Ocon pysynee mitä todennäköisimmin Force Indiassa. Siinä tapauksessa Russellille olisi löydyttävä F1-paikka jostain muualta. Ja Mercedes-palapelin yksi palanen on myös Pascal Wehrlein, jolle Mercedes lupasi "pitää ovea avoinna" aikoinaan. Sauberilta F1-paikkansa menettänyt Wehrlein ajaa tällä hetkellä DTM-sarjaa.

