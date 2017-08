Autosport: Hülkenberg vaikuttunut Kubican testiajosta

Renaultin F1-kisakuljettaja Nico Hülkenberg sanoo olevansa "melko vaikuttunut" Robert Kubican viimeviikkoisesta testisuorituksesta ranskalaistallin autolla.

Kubica kiersi radan Hungaroringin testeissä yhden päivän aikana peräti 142 kertaa. Nopeimpien kierrosten vertailussa hän hävisi tulosliuskan kärkeen porhaltaneelle Ferrari-kuljettajalle Sebastian Vettelille 1,448 sekuntia.

- Sain joitain tietoja testeistä ja tietenkin näin kierrosajat. Hänelle itselleen se oli tietysti loistava paluu, Hülkenberg sanoi Autosport-lehdelle.

Kubica pyrkii vakuuttamaan Renault-tallin johdon siitä, että hän kykenee vielä ajamaan huippuvauhtia F1-autolla. Kubican lupaava F1-ura tyssäsi 2011, kun hänen kätensä vammautui rallionnettomuudessa. Hän on sittemmin kilpaillut muissa autourheiluluokissa, mutta suunnittelee nyt paluuta F1-kisakuljettajaksi.

- On melko vaikuttavaa, kun ajaa modernilla F1-autolla 142 kierrosta vakavan onnettomuuden ja vaikeiden vammojen jälkeen. Erityistä siinä on myös se, että hän ajoi testin Hungaroringilla, mikä on erittäin vaativa rata fyysisesti, Hülkenberg totesi.

- Kubican suoritusta on syytä kunnioittaa. Myös suorituskyky näytti olevan ihan hyvällä tasolla, Hülkenberg jatkoi.

Kubica itse totesi testin jälkeen, ettei hän ollut sataprosenttisen tyytyväinen suoritukseensa.

