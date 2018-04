Autosport: Ferrari selitti syytä Bahrainin varikko-onnettomuudelle

F1-talli Ferrarin mekaanikon loukkaantumiseen Bahrainin gp:ssä johtaneen varikkoturman syytä on selvitetty, talli kertoi Autosportin mukaan. Talli totesi, että Kimi Räikkösen auto lähetettiin liikkeelle sensorihäiriön takia väärään aikaan.

Rengasta Räikkösen autoon vaihtanut Francesco Cigarini ei ehtinyt alta pois, ja hänen jalkansa taittui vasemman takarenkaan alle. Cigarini ei ollut saanut vaihdettua rengasta aivan ajoissa, mutta sensori oletti vaihdon jo toteutuneen.

- Tapauksessa oli kolme tekijää: ihmisen toiminta (varikkohenkilökunta), mekaaninen laite (mutteriväännin) ja elektroninen laite (oikein kiinnitetyn renkaan tunnistava sensori). Vihreän valon kuljettajalle antanut sensori ei tunnistanut vasemman takarenkaan tilannetta täysin oikein, tallipäällikkö Maurizio Arrivabene kertoi Autosportille.

Arrivabene vakuutti, että talli tekee kaikkensa, jottei vastaavaa enää tapahdu.

- Välitämme henkilöstöstämme enemmän kuin mistään muusta.

Cigarinin murtuneet pohje- ja sääriluut korjattiin leikkauksella bahrainilaisessa sairaalassa. Hän toipuu tällä hetkellä kotonaan Italiassa.

- Kiitän tallimme lääkäriä, kansainvälisen autoliiton FIA:n terveydenhuoltohenkilökuntaa sekä Bahrainia, joka antoi meille maan parhaan kirurgin suorittamaan leikkauksen. He kaikki auttoivat meitä 24 tuntia (päivässä), ihan kirjaimellisesti, joten kiitos kaikille, Arrivabene sanoi.

Räikkönen puolestaan sai tapahtuneen jälkeen sosiaalisessa mediassa räkää niskaansa reagoituaan onnettomuuteen ilmeettömästi. Hän kuitenkin kirjoitti Cigarinille vastaukseksi "Parane pian kaveri" mekaanikon kiiteltyä hoitoa Instagramissa.

- Oli todella valitettavaa, mitä Francescolle tapahtui varikkopysähdyksellä. Olen pahoillani hänen puolestaan, ja toivon, että hän on kunnossa pian, Räikkönen kertoi.

Kiinan valtias Hamilton hallitsi avausharjoitusta

Formula ykkösten Kiinan gp:n ensimmäiset harjoitukset kulkivat Shanghain radalla aina hyvin viihtyneen Lewis Hamiltonin komennossa. Kauden kaksi aiempaa kisaa hävinnyt Hamilton avasi viikonlopun dominoivalla esityksellä. Hän oli nopein alusta alkaen ja jätti lopulta toiseksi ehtinyttä Ferrarin Kimi Räikköstä 0,359 sekuntia.

Mercedeksen Valtteri Bottas oli kolmas, 0,458 sekuntia Hamiltonista jääneenä. Kumpikaan Mercedeksistä ei kuitenkaan käyttänyt nopeinta renkassettiä eli ultrasoftia, toisin kuin muut kärkitallit.

Red Bullin Daniel Ricciardo ja Max Verstappen olivat sijoilla neljä ja viisi. MM-kauden voitoilla Australiassa ja Bahrainissa avannut Ferrarin Sebastian Vettel oli kuudes.

Hamiltonille Kiinan gp on ollut menestyksekäs vuosien mittaan. Hänellä on Shanghaista viisi voittoa ja kuusi paalupaikkaa, ja voitoista kolme on tullut neljän viime kauden aikana.

