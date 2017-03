Arsenal-valmentaja Wengerille vaaditaan lähtöä

Vaatimukset Arsenal-valmentaja Arsene Wengerin lähdöstä ovat ottaneet uusia kierroksia tiistain Mestarien liigan nöyryytyksen jälkeen.

Arsenal romahti Mestarien liigan neljännesvälierien toisessa osassa 1-5-kotitappioon Bayern Müncheniä vastaan. Otteluparin yhteistulos oli saksalaisjätille peräti 10-2, eivätkä brittilehdet ja monet jalkapalloasiantuntijat ole säästelleet Arsenalia ja Wengeriä.

Muun muassa BBC sekä Guardian puhuivat nöyryytyksestä ja Daily Mail teurastuksesta. Jo ennen ottelun alkua muutamilla Arsenal-kannattajilla oli kylttejä, joissa vaadittiin Wengerin lähtöä.

Arsenalin pitkäaikainen päävalmentaja Wenger kritisoi ottelun jälkeen tuomaristoa. Ranskalaisvalmentajaa hiersi etenkin Laurent Koscielnyn toisen puoliajan ulosajo ja samasta tilanteesta tuomittu rangaistuspotku.

Wenger piti erotuomari Anastasios Sidiropoulosin ratkaisua "vastuuttomana".

Lontoolaisseura on vaarassa jäädä rannalle ensi kauden Mestarien liigasta.

Joukkue on Englannin Valioliigassa viidentenä, mikä veisi sen vain Eurooppa-liigaan. Se on hävinnyt Valioliigassa neljästä viime pelistään kolme. Mestarien liigassa lontoolaisryhmä on pudonnut neljännesvälierissä seitsemän kertaa peräkkäin.

Tiistain toisessa Mestarien liigan ottelussa Napoli hävisi kotonaan 1-3 Real Madridille, joka eteni jatkoon yhteistuloksella 6-2.