Argentiinalla viimeinen mahdollisuus herätä - Lionel Messi yrittää hiljentää kritiikkivyöryn

Päättyykö Argentiinan MM-urakka? Syttyykö supertähti Lionel Messi?

Kysymykset pyörivät kiivaina Argentiinan ympärillä, kun joukkue kohtaa jalkapallon MM-kisoissa tiistaina Nigerian. Jalkapallo puhuttaa Argentiinassa aina, mutta nyt huomio kääntyy joukkueeseen ympäri maailman.

Yksi turnauksen suurimmista ennakkosuosikeista kulkee kohtalonpeliinsä jalat puoliksi kisoista ulkona.

Argentiinan on voitettava Nigeria Pietarin iltaottelussa, eikä sekään välttämättä riitä, mikäli Islanti kukistaa samaan aikaan Kroatian.

Kolmen pisteen Nigeria on jatkopaikan varmistaneen Kroatian takana D-lohkossa toisena. Islanti ja Argentiina ovat yhdessä pisteessä, mutta islantilaisilla on kaksikosta osuman verran parempi maaliero.

Jalkapallohullu Argentiina on odottanut täysosumaa pitkään, sillä sen edellinen MM-titteli on vuodelta 1986 ja Etelä-Amerikan mestaruus vuodelta 1993. Kaksi olympiakultaa on tullut 2000-luvulla, mutta ne ovat laiha lohtu.

"Leo on kunnossa"

Venäjän MM-kisoissa Argentiina ei ole pystynyt vastaamaan odotuksiin - ei pelillisesti tai tuloksellisesti.

Usein suurimman kritiikin keskellä on pelaaja, jolta odotetaan eniten. Ja keneltä jalkapallomaailmassa odotettaisiin suurempia tekoja kuin Messiltä?

Argentiinalaistähti ei ole ollut turnauksessa parhaimmillaan, ja kritiikkivyöry on ollut murskaavaa.

Monet joukkueen pelaajista ovat rientäneet tukemaan Messiä julkisesti.

- Leo on kunnossa. Hän on ihminen, jolla on omat turhautumisensa, koska asiat eivät ole toimineet. Niin meillä kaikilla on, keskikenttäkonkari Javier Mascherano sanoi AFP:lle.

Useat ulkomaalaiset tiedotusvälineet ovat esittäneet väitteitä, että Argentiinan joukkueen sisällä kytee kapinahenki päävalmentaja Jorge Sampaolia vastaan. Argentiinan jalkapalloliitto pyrki rauhoittamaan kriisitunnelmaa vakuuttamalla, että Sampaoli on Nigeria-pelissä vaihtopenkin päässä.

Tiistaina ratkaistaan myös C-lohkon loppujärjestys. Jatkopaikkansa varmistanut Ranska ratkaisee lohkovoiton Tanska-pelissä. Tanskalle riittää varmaan pudotuspelipaikkaan tasatulos.

Lohkon toisessa ottelussa iskevät yhteen Australia ja Peru.