Antto Nikkarinen vaihtaa Korisliigan Ruotsin pääsarjaan

Miesten Korisliigan arvokkaimpana pelaajana keväällä palkittu takamies Antto Nikkarinen siirtyy Ruotsin pääsarjan Jämtlandiin, ruotsalaisseura kertoi maanantaina. Nikkarinen, 26, kuuluu myös maajoukkueryhmään.

- Virityksiä oli moneen suuntaan, ja siinä mielessä kesä oli haastava, että moni sopimus jäi syntymättä aivan kalkkiviivoilla. Halu ulkomaille oli kuitenkin alusta asti kova, ja Jämtlandin tarjoama sopimus osui oikeaan saumaan monelta kantilta, sanoo Korisliigassa kaksi viime kautta Seagullsia edustanut Nikkarinen Koripalloliiton mukaan.

- Jämtlandin muutama avainpelaaja jatkaa viime kaudesta, ja minulle on tiedossa iso rooli joukkueen takakentällä. Jämtlandin tähtäimessä on edetä alkavalla kaudella Basketliganin mitalipeleihin, joten mielenkiintoinen haaste on tiedossa.

