Antidopingtyön järeimmät keinot alkavat tehota - yleisurheilu on puhdistumassa

Antidopingtyö on työllistänyt Kansainvälisen yleisurheiluliiton IAAF:n hallituksen jäsentä Antti Pihlakoskea poikkeuksellisella tavalla tänä ja viime vuonna. Työtä on riittänyt, mutta Pihlakoski uskoo tuloksiin. Hän vakuuttaa, että kansainvälinen yleisurheilu on puhdistunut merkittävästi viime vuosina.

- Yleisurheilun dopingvalvonta on varmaan tehokkaampaa kuin missään muussa lajissa ja pisimmälle kehitetty. Itsellä ainakin on hyvä fiilis siitä, että urheilijat ovat nyt aiempaa paremmin samalla viivalla, Pihlakoski uskoo.

- Urheiluihmisenä olen asettanut itselleni tämän tasa-arvoisuuden tavoitteen ja tunnen, että olemme sen suhteen jo aika pitkällä.

Pihlakoski luettelee pitkän listan voimatoimista, joilla vilppi estetään yhä tehokkaammin. Kyse on suuresta muutoksesta, kun säännöt pakottavat urheilijat ilmoittamaan olinpaikkatietonsa, ja rangaistukset on ulotettu vuodesta 2015 myös liittotasolle.

Pihlakoski seuraa kehitystä näköalapaikalta IAAF:n dopingneuvostossa (Doping review board), joka on käsitellyt esimerkiksi Venäjän yleisurheiluliiton dopingtapausta viikoittaisissa puhelinkokouksissaan.

Kymmenen vuoden pelote toimii

Totisempi kamppailu dopingia vastaan alkoi anabolisten steroidien kiellosta 1970-luvun puolivälissä. Veritestit ja harjoituskauden yllätystestit olivat ensimmäiset kehitysaskeleet. Pihlakosken mielestä Maailman antidopingtoimiston Wadan perustamisesta 1999 alkoi antidopingtyön ratkaiseva muutos.

- Wadan perustaminen ja sääntöjen harmonisointi oli merkittävä asia. Toinen kohta on takautuva testausmahdollisuus, kun näyte voidaan analysoida vielä kymmenen vuoden kuluttua sen antamisesta, Pihlakoski arvioi antidopingtyön kehitystä.

Kymmenen vuoden pelote tuntuu tehokkaalta, koska analyysimenetelmät kehittyvät huimaa vauhtia.

- Ennen 50 metrin uima-altaaseen olisi voinut rojauttaa sata kiloa jotain tavaraa, eikä sitä olisi huomattu testissä. Nyt testit paljastaisivat teelusikallisen samaa ainetta siitä altaasta, Pihlakoski havainnollistaa analyysin tarkentumista.

Testaaja tietää, missä olet

Urheilijoita seurataan nykyisin biologisen passin perusteella. Yleisurheilussa kunkin lajin 50 parasta urheilijaa on lisäksi velvoitettu ilmoittamaan viikkoja etukäteen olinpaikkatietonsa, jotta testaajat tavoittavat heidät milloin tahansa.

- Ennaltaehkäisevää toimintaa ja koulutusta on kehitetty voimakkaasti. Velvollisuus ilmoittaa olinpaikkatiedot on merkittävä asia ja yleisurheilussa se koskee kaikkia, joilla on menestyksen edellytykset arvokisoissa, Pihlakoski korostaa.

- Tärkeää on myös se, että vuodesta 2015 on ollut mahdollista sulkea koko maa pois kansainvälisestä toiminnasta järjestelmällisen dopingin perusteella.

Maahan kohdistuva rangaistus sekä IAAF:n rahoittaman mutta etiikkaa itsenäisesti valvovan Athletics integrity unitin työ ovat ulottaneet rangaistustoimet myös urheilijoiden taustavoimiin.

- Tämä kaikki yhdessä on järeä ase dopingia vastaan. Dopingin käyttö on tehty aika vaikeaksi ja paljon vaikeammaksi kuin ennen, mutta edelleen löytyy niitä, jotka eivät kunnioita normeja ja yrittävät vilppiä. Mutta se on pieni vähemmistö huippu-urheilussa, Pihlakoski vakuuttaa.