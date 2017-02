Anita Korva kuumeessa, MM-kisojen jatko vaarassa

Kiimingin hiihtolupauksen Anita Korvan piti startata keskiviikkoiltana Suomen aikaan juniorien MM-kisoissa USA:n Park Cityssä viiden kilometrin kilpailuun, mutta hänen kohdallaan tulosluettelossa oli vain merkintä DNS.

Korva ei siis lähtenyt matkaan ollenkaan.

– Anita on kuumeessa. Joukkueessa on ollut jonkin verran sairasteluja. Myös muiden maiden urheilijoita on sairaana, Suomen nuorten maajoukkuevalmentaja Juho Halonen kertoi Kalevalle.

Kuumeilu on Korvalle kova takaisku, sillä 17-vuotias sijoittui sprintissä neljänneksi. Nyt hänen kisojen jatko on uhattuna.

– Todennäköisesti yhdistelmäkisa jää väliin. Meillä on toiveita, että Anita voisi hiihtää sunnuntaina viestissä, Halonen totesi.

Keskiviikkona kahdeksanneksi hiihtänyt Eveliina Piippo on myös sairastellut.