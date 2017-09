Angry Birds -logot komistamaan jalkapalloilijoiden pelipaitoja – Rovio teki sponsorisopimuksen Evertonin kanssa

Suomalaispeli Angry Birds näkyy tämän päivän ottelusta lähtien englantilaisen jalkapalloseura Evertonin pelipaidoissa. Angry Birdsin kehittänyt Rovio ilmoitti sunnuntaina tehneensä monivuotisen sponsorisopimuksen Evertonin kanssa.

Angry Birds -logot tulevat Evertonin pelaajien hihoihin. Logot ovat näkyvillä jo tämän illan valioliigaottelussa, jossa Everton kohtaa Manchester Unitedin.

Liverpoolilaisseura Evertonin toimitusjohtaja hehkutti yhteistyötä suomalaisyhtiön kanssa. Robert Elstone kuvasi Angry Birdsin brändiä luovaksi, dynaamiseksi ja kunnianhimoiseksi.

- Olemme iloisia, että Rovio Entertainment on Evertonin ensimmäinen hihasponsori. Angry Birds on yksi kaikkien aikojen myydyimmistä pelisovelluksista ja se on myös huomattava menestystarina siinä, miten brändi on laajentunut peleistä osaksi populaarikulttuuria, Elstone sanoi tiedotteessa.

Rovion peliliiketoiminnan markkinointijohtaja Ville Heijari sanoi, että Everton-diili on looginen jatkumo Angry Birdsin kansainvälisille yhteistyösopimuksille.

- Olemme innoissamme tästä kumppanuudesta, emmekä malta odottaa yhteistyön aloittamista Evertonin kanssa. Evertonissa olemme löytäneet kumppanin, joka jakaa meidän kanssamme samat arvot, fanien laittamisen etusijalle ja pitkien perinteiden luomisen pelaajayhteisöllemme, Heijari sanoi.

Everton-sisältöä peleihin

Rovion tiedotteen mukaan yhteistyö mahdollistaa esimerkiksi erityisen Everton-sisällön tekemisen Angry Birds -peleihin sekä yhteisbrändätyt oheistuotteet.

Everton on yksi Englannin suosituimmista jalkapalloseuroista, vaikka se on usein jäänytkin paikalliskilpailijansa Liverpoolin varjoon. Seura on voittanut yhteensä yhdeksän Englannin mestaruutta, edellisestä on tosin jo 30 vuotta.

Angry Birds -peliä on ladattu yli 3,7 miljardia kertaa sen jälkeen, kun se julkaistiin vuonna 2009. Vaikka pelin suosio on hiipunut huippuvuosista, Rovio on pitänyt brändiä esillä lisensoimalla valtavan määrän erilaisia Angry Birds -oheistuotteita.