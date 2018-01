Analyysi: Tilastot sen kertovat – Lauri Markkanen pärjää vertailussa lajinsa legendalle

NBA-koripalloparketeilla vahvoja otteita esittänyt Lauri Markkanen ei kalpene tilastoja verratessa lajin todellisen legendan, Dirk Nowitzkin rinnalla.

Itse asiassa Chigago Bullsia edustavan Markkasen tulokaskauden tilastot ovat jopa paremmat kuin Nowitzkin vastaavat.

Saksalainen Nowitzki kuuluu kiistatta lajin kaikkien aikojen pelaajien joukkoon. Dallas Mavericks -joukkuetta jo 20 vuotta edustanut mies on voittanut urallaan muun muassa NBA-mestaruuden ja runkosarjan sekä finaalipelien parhaan pelaajan MVP-palkinnot.

Pisteitä kaikkien aikojen ansioitunein eurooppalainen koripalloilija on nakuttanut yli 30 000, mikä on NBA:n historian kuudenneksi eniten.





Nowitzki, 39, on pelaajana oivallinen vertailukohde Markkaselle, 20, useiden yhdistävien tekijöiden vuoksi. Kummatkin pelaavat niin sanotulla nelospaikalla eli isona laitahyökkääjänä. Molemmat miehet ovat 2 metriä ja 13 senttiä pitkiä.

Dirk Nowitzki (oik.) on kaikkien aikojen eurooppalaiskoripalloilija. KUVA: LARRY W. SMITH / EPA

Markkanen ja Nowitzki ovat poikkeuksellisen taitavia kaukoheittäjiä isoiksi miehiksi. Ei ole tuulesta temmattua väittää, että Nowitzki on Markkasen omaksuman pelityylin pioneeri.

Milwaukee Bucks valitsi Nowitzkin vuoden 1998 ensimmäisen varauskierroksen yhdeksäntenä pelaajana ja siirsi hänet samana päivänä Dallas Mavericksiin.

Minnesota Timberwolves valitsi Markkasen vuoden 2017 ensimmäisen varauskierroksen seitsemäntenä pelaajana ja kauppasi hänet samana päivänä Chigago Bullsiin.

Molempien pelaajien kovuus ja puolustuspelaaminen kyseenalaistettiin ennen NBA-uran alkua. Molemmat osoittivat moiset epäilykset nopeasti turhiksi.

Ja vielä kuriositeettina: Suomen nykyinen maajoukkuevalmentaja Henrik Dettmann on valmentanut urallaan kumpaakin pelaajaa. Markkasta Suomen ja Nowitzkia Saksan maajoukkueessa.



Tilastojen valossa miesten tulokaskaudet muistuttavat toisiaan. Täytyy mainita, että Nowitzkin tulokaskaudella 1998–1999 pelattiin työsulun vuoksi vain 50 peliä normaalin 82:n sijaan.

Markkasella on tätä kirjoittaessa allaan 47 NBA-peliä. Nowitzki pelasi tyngällä tulokaskaudellaan 47 peliä.

On syytä ottaa huomioon, että Markkanen on saanut tulokaskaudellaan huomattavasti enemmän peliaikaa kuin Nowitzki. Nuorukaista on peluutettu 30,2 minuuttia ottelua kohden, kun Nowitzkia peluutettiin vain 20,4 minuuttia.

Siksi on kuvaavampaa verrata pelaajia peliminuutteihin suhteutettujen tilastojen valossa. 36:tta pelattua minuuttia kohden Markkanen on tehnyt 18,3 pistettä. Nowitzkin tulokaskauden vastaava lukema on heikompi, 14,5 pistettä.

Markkasen kokonaisheittoprosentti 43 on hieman tarkempi kuin Nowitzkin 40,5.

Lauri Markkanen (vas.) ja New York Knicksin latvialaistähti Kristaps Porzingis kuuluvat NBA:n lupaavimpiin eurooppalaispelaajiin. KUVA: JASON SZENES / EPA

Kolmen pisteen heitoissa, joista molemmat miehet ovat tunnettuja, Markkanen on osunut tulokaskaudellaan huomattavasti tarkemmin. Suomalaisen kolmosprosentti on 36,5, kun saksalainen osui tulokaskaudellaan vain 20,6 prosentin tarkkuudella.

Kolmostilastoissa näkyy myös koko lajin kehittyminen kaukoheittoja suosivaan suuntaan. Nowitzki heitti tulokaskaudellaan kolmen pisteen rajan takaa yhteensä 68 kertaa. Markkanen on heittänyt tähän mennessä jo hillittömät 299 kertaa ja pelataan vasta kauden puoliväliä.

Levypalloja Markkanen on poiminut 36:n minuutin aikana 9,2 kappaletta, kun Nowitzkin luku on 6,1. Koriin johtaneissa syötöissä Nowitzki vetää pitemmän korren 1,8 passillaan Markkasen 1,6:tta vastaan.





Kaiken kaikkiaan tilastollisesti Markkanen tuntuu olevan tulokaskaudellaan hieman nuoren Nowitzkin lukemia edellä. Kokonaisuutta katsoessa saksalaistähti on kuitenkin vielä valovuosien päässä.

Kaksikymmentä vuotta koripallon terävimmällä huipulla on saavutus, johon on pystynyt vain kourallinen pelaajia.

Onko Markkasella mahdollisuuksia nousta todelliseksi tähtipelaajaksi? Varmasti, mutta se vaatii hervottoman määrän työtä ja periksiantamattomuutta.

Ja onnea. Pitkän uran toteutuminen on taitojen lisäksi tuurista kiinni, sillä NBA:n pitkät ja kuluttavat pelikaudet asettavat pelaajat alttiiksi loukkaantumisille.