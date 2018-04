Analyysi: Seurojen talousvaikeudet varjostavat miesten superpesiskauden alkua – Oulun Lippo Pesiksen tilanne on lähes katastrofaalinen

Kirjoittaja Joonas Hentilä on Kalevan urheilutoimittaja. KUVA: Pekka Peura

Vuonna 2012 Oulun Lippo Pesis ry:n hallituksen jäsen Jari Viitasalo vakuutti Kalevan haastattelussa seuraavaa: ”Nyt kuljetaan järki kädessä ja talous edellä. Budjetti ohjaa toimintaamme.”

Konkurssiin menneen Oulun Lipon rauniolle perustettu seura oli ollut pystyssä tuolloin vajaan kahden vuoden ajan.

Vuonna 2014 Lipon puheenjohtajaksi tullut Kari Helanen sanoi ensimmäisessä lehdistötilaisuudessaan seuran taloustilanteesta Kalevan haastattelussa seuraavaa: ”Tarkoitus on mennä talous edellä, eikä alkaa hullutella.”

Keväällä 2018 tilanne on se, että Oulun Lippo Pesis ry on korviaan myöten veloissa.

Seuran johtokunnassa ovat ovet käyneet vielä aivan viime viikkoina.



Seuralla on asiakastietorekisterin mukaan tilittämättömiä veronpidätyksiä ja arvonlisäveroeriä reilut 34 000 euroa. Yhteensä maksuhäiriömerkintöjä yhdistyksellä on hieman vajaat 70 000 euroa.

Lipon entiset pelaajat hakevat palkkaturvan kautta 33 000:ta euroa. Näistä saatavista Uudenmaan ely-keskus on pannut ulosottoon reilut 9 500 euroa. Kaikkia tapauksia ei ole vielä ratkaistu.

Lipolla on ollut talven ajan porttikielto kaupungin liikuntapaikkoihin vanhojen rästien vuoksi. Summa on noin 20 000 euroa, eikä sitä ole lyhennetty tämän vuoden aikana.

Seura on aikonut kuitata velkansa ennen kauden alkua. Jos Lippo ei pysty kuittaamaan rästejään kaupungille, Raksilan kentän ovet pysyvät lukossa, eikä maailman suurimmalla pesäpallostadionilla pelata miesten pääsarjaa ensi kesänä.

Sotkamon Jymy on lainannut täksi kaudeksi Lipolle kolme nuorta pelaajaansa, joista kainuulaiset ovat velvoitettuja saamaan 3 000 euron kasvattajakorvauksen per pelaaja. 9 000 euron kokonaissummasta 6 000 erääntyy maksettavaksi toukokuussa ja 3 000 kesäkuussa.

Edellä mainittujen lisäksi kassavajetta on aiempina vuosina Kalevan tietojen mukaan paikattu puheenjohtaja Helasen pääomalainalla.



Lippo ei ole ainoa joukkue, jonka tulevaisuus voisi näyttää valoisammalta.

Tammikuussa verottaja haki Kouvolan Pallonlyöjiä konkurssiin. KPL selvitti ainakin toistaiseksi suurimmat vaikeutensa, mutta seuran nimi on ollut protestilistalla konkurssiuhan poistumisen jälkeenkin.

Hyvinkään Tahko on tehnyt edellisen neljän tilikauden aikana yli 600 000 euroa tappiota. Tänä talvena seuran edustusjoukkueen toiminta on siirtynyt uuden velattoman osakeyhtiön alle.

Pattijoen Urheilijoiden puheenjohtaja Harri Tuomikoski kertoi tammikuussa Raahen Seudulle, että seuran kassa oli tuolloin miinuksella. Raahessa tilanteeseen on jo totuttu, sillä seura on tanssinut talouden trapetsinarulla jo monta vuotta, mutta pysynyt pystyssä.

Myöskään kalenterivuosi 2018 ei ole taloudellisesti helppo PattU:lle, ellei Rännärin lehtereillä nähdä huomattavasti enemmän katsojia kuin aiempina kesinä. Siirtomarkkinoilta napatut Timo Kallio ja Ossi Meriläinen eivät pelaa Raahessa pelkällä talkookorvauksella.

Samaan aikaan Pesäpalloliiton sikarikerho on talven mittaan keskittynyt lajin maailmanvalloitukseen. Kenties kyseessä on viestintäkikka. Huomio on hyvä kääntää Intiaan ja Nepaliin, kun oma pesä on likaisempi kuin Gangnes sadekauden jälkeen.

Monen Superpesiksessä pelaavan joukkueen taustahenkilön tyytymättömyys liiton toimintaa kohtaan on kasvanut talven ja kevään aikana.



Pesäpalloliitto antoi Lipon lisenssin ehdoksi 350 000 euron kumppanimyynnin huhtikuun puoliväliin mennessä ja 50 000 euron plustuloksen kaudesta 2018. Ensimmäisestä ehdosta luovuttiin jo maaliskuussa, koska lisenssi annettiin etuajassa.

Kumppanimyynti ei yltänyt noin muikeaan lukuun, eikä sitä välttämättä olisi kerännyt edes itse Juha Junno , mutta joka tapauksessa liitto ei pitänyt ehdostaan kiinni.

Pesäpalloliitto on talven mittaan vakuuttanut, että Lipon toiminta on kaikesta huolimatta tervehtymään päin, minkä vuoksi heille on annettu superpesislisenssi. Myös Liposta vakuutetaan, että laivan suunta on kääntynyt. Se on tieto ja lupaus, jonka kanssa yleisö ja pesäpalloyhteisö saavat tulla toimeen.

Aika näyttää, miten käy.