Analyysi: Formula ykkösten Mad Max ajaa romurallia viikosta toiseen

Mielestäni minun ei tarvitse sanoa mitään.

Näin tokaisi Sebastian Vettel Kiinan gp:n loppuvaiheessa, kun Max Verstappen oli ajanut hänen kylkeensä.

20-vuotias Verstappen ajaa Formula ykkösissä neljättä kauttaan. Hän on kulkenut tulevaisuuden mestarin ja superlupauksen viitta harteillaan. Hollantilainen on ilman epäilyksen häivää nopea ratinkääntäjä, mutta samanaikaisesti hullunrohkea rämäpää.

Kaudella 2018 Verstappen on tullut jo kolmen kilpailun jälkeen siihen pisteeseen, että hänen pitää rauhoittua ja kasvaa aikuiseksi.

Käydään läpi Red Bull -kuskin alkukautta.

Ensimmäisessä kilpailussa Australiassa Verstappen ajoi alkukilometreillä F1-menopeliään kuin WRC-ralliautoa. Ajovirheiden jälkeen hän kurvaili maaliin kuudentena.

Bahrainissa Verstappen ohitti alkukierroksilla tyylikkäästi Lewis Hamiltonin, mutta päätti ensimmäisen mutkan ulostulossa kiilata Hamiltonin radan ulkoreunaan, josta britti ei enää voinut perääntyä suuntaan tai toiseen. Tarpeeton kiilaus johti Verstappenin takarenkaan rikkoutumiseen ja keskeytykseen. Hamilton haukkui heti kisan jälkeen tv-kameroiden edessä Verstappenin pataluhaksi.

Sunnuntaina Kiinassa Verstappen ohitti avauskierroksella Kimi Räikkösen ja Hamiltonin nousten kisassa kolmanneksi. Hän ryyditti temppua kiroilemalla rehvakkaasti tiimiradioon. Uho laantui loppua kohti.

Yllytyshullu ohitusyritys Hamiltonista kisan puolivälin jälkeen johti ulosajoon. Muutama kierros myöhemmin Verstappen syöksyi epätoivoisesti Sebastian Vettelin Ferrarin kylkeen aiheuttaen molempien pyörähdyksen.

Ruutulipun jälkeen kiroilu oli ohi. Hollantilainen pyysi nöyrästi anteeksi Vetteliltä.

Max Verstappen hölmöilee ajamalla Sebastian Vettelin kylkeen.

Red Bull ja Verstappen ovat sitoutuneet toisiinsa pitkäksi aikaa. On varma, että kun kausi jatkuu kahden viikon päästä Azerbaidzhanissa, Verstappen on ruuvannut ajotyyliään hieman varovaisemmaksi.

Eri asia on, kuinka kauan varovaisempi lähestymistapa jatkuu.

Olisiko Max Verstappen enää Max Verstappen, jos hän ajaisi varovasti? Formuloita seuraava yleisö kaipaa Mad Maxia, mutta kanssakilpailijat toivovat nuorukaiselta kypsempiä otteita.

Sunnuntaina Kiinassa palkintokorokkeen yläpuolella liehui kaksi siniristilippua. Kimi Räikkösen ja Valtteri Bottaksen alkukaudet ovat olleet lupauksia herättäviä. Räikkönen on lähtenyt jokaiseen kilpailuun eturivistä. 38-vuotias konkari ei ole koskaan aiemmin aloittanut kauttaan kolmella perättäisellä eturivin lähtöpaikalla.

Vaikka jokaisena kisaviikonloppuna Ferrari näyttäisi tekevän parhaansa Vettelin suosimiseksi, Räikkönen on pitänyt suunsa kiinni. Hän on joukkuepelaaja, joka on lojaali tallilleen, vaikka varikkotiimi ei saisi renkaita kiinni tai Vettel kiilaisi hänet lähes nurmikolle.

Niin kauan kuin Räikkönen ajaa toista Ferraria, punaiset autot eivät kolaroi radalla, kuten esimerkiksi Force Indiat, Red Bullit, Toro Rossot ja Mercedekset ovat tehneet viimeisen parin kauden aikana.

Asiantuntijat rankkasivat Bottaksen menneellä viikolla F1:n virallisilla nettisivuilla sarjan kymmenen parhaan kuljettajan joukon ulkopuolelle.

Siinä tapauksessa toista Mersua ajaa vielä huonompi kuljettaja, koska Bottas on kahdessa edellisessä kilpailussa päihittänyt Hamiltonin sekä aika-ajoissa että kilpailuissa.

Kauden avausviikonlopun jälkeen Bottas lytättiin menneen talven lumiksi ja vässykäksi. Nastolalainen sisuuntui epäonnistumisestaan Australiassa ja on sen jälkeen pitänyt kaasujalan suorassa.

Kolmen kilpailun jälkeen menneiden kausien mahtitalli Mercedes on yhä ilman voittoa. Mersu ei hävinnyt kolmea kisaa putkeen kertaakaan mahtivuosinaan 2014–2017. Tuskin hopeanuolet kuitenkaan kyntävät koko vuotta voitoitta. Heidän autonsa, kuten myös Ferrari ja Red Bull, ovat kilpailukykyisiä menopelejä.

Autojen väliset voimasuhteet eivät ole vakiot, vaan vaihtelevat ratojen ja sään mukaan.

F1-kaudella 2018 on kaikki mahdollisuudet ja elementit olla mielenkiintoisin miesmuistiin.