Ampumahiihtäjät vaihtavat kiväärin karttaan ja kompassiin

Kaisa Mäkäräinen ja Mari Laukkanen hyppäävät miltei tuntemattomaan, kun ampumahiihtäjinä kunnostautuneet Pohjois-Karjalan kasvatit debytoivat suunnistuksen Venlojen viestissä.

Juhlavasti 40:ttä kertaa kilpailtava naisten viesti järjestetään Laukkasen kotikonnuilla Joensuun Enossa.

Pummit kadoksissa -hyväntekeväisyysjoukkueen täydentävät jääkiekkoilun olympiapronssimitalisti Kirsi Hänninen ja tämän työkaveri Saana Vuorinen.

Tänään kello 14 alkavan aloitusosuuden juoksee Laukkanen, joka saapui Pohjois-Karjalaan suoraan Norjan-lumileiriltä.

- Kartan katsomisesta on 20 vuoden tauko. Opiskelin Norjassa karttamerkkejä innolla, kertoo Laukkanen. Hän päätti viime keväänä ampumahiihdon maailmancup-kautensa kahteen perättäiseen voittoon.

Mäkäräiselle suunnistus on lajina tutumpi. Hän on ehtinyt käydä tänä keväänä iltarasteilla kahdesti. Tavoite kesää kohti on yleensä ollut juosta 5-10 kertaa kartan ja kompassin kera.

- Liperin Pärnävaarassa olen käynyt iltarasteilla. Suunnistus on laji, josta tykkään tosi paljon, vaikken sitä osaa, ampumahiihdon takaa-ajon kuuden vuoden takainen maailmanmestari tuumi vaatimattomasti.

Pohjoiskarjalainen maasto on periaatteessa molemmille tuttua. Mutta vain periaatteessa.

- On tullut suunnistettua Euroopan alpeilla, eikä siellä ole karttamerkkeinä suppia ja muurahaispesiä, Mäkäräinen naurahtaa.

Huutokaupalla rahaa junioreille

Pummit kadoksissa -joukkueen nimi viittaa sekä suunnistukseen että ampumahiihtoon. Pummeja eli huteja voi tulla molemmissa.

Toisen osuuden suunnistava Mäkäräinen lähtee leikkiin nöyrällä mielellä.

- Kartan kanssa metsään lähteminen on meillekin iso haaste, lähinnä ollaan totuttu kiertämään 150 metrin ympyrää merkityllä reitillä, hän viittaa Jukola-järjestäjien verkkosivuilla ampumahiihdon sakkokierroksiin.

Vuorinen on joukkueen kolmas viestinviejä, Hännisen on määrä ankkuroida ”Pummit” maaliin.

Vuorinen ja Hänninen lunastivat paikkansa joukkueessa huutokaupassa, jolla kerättiin järjestäjäseura Kalevan Rastin junioritoimintaan 1 500 euroa.

- Iltarasteilla olen käynyt kerran. Kokemusta ei hirveästi ole, Vuorinen sanoo.

- Eiköhän jollain aikataululla maaliin ehditä, ankkuri Hänninen uskoo.

Jännittämisestä ei hyötyä

Ensimmäistä kertaa Venlojen viestissä suunnistavat Mäkäräinen ja Laukkanen eivät tunnustaudu jännittäjiksi.

- Tiedätkö, mistä jännitys tulee? Siitä, että tietää osaavansa jotain. Täällä siitä ei ole pelkoa, Laukkanen kiteyttää itseironisesti.

Järjestäjät odottavat, että Joensuu-Jukolaan saapuu yhteensä noin 16 500 suunnistajaa. Enon Harpatin maastojen läheisyydessä olevilla telttailualueilla alkoi vilske tästä aamusta lähtien.