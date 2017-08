Alonsoa ei haluta takaisin Renault'n F1-talliin

Fernando Alonsoa ei nähdä Renault'n F1-autossa ainakaan ensi kaudella. Näin sanoo tallin johtaja Cyril AbiteboulAutosport-lehdessä. Abiteboulin mielestä Renault-talli on kilpailukyvyltään sellaisessa vaiheessa, ettei se ole sopiva paikka espanjalaistähti Alonsolle.

Nykyinen McLaren-kuljettaja Alonso on ilmaissut turhautumisensa useaan otteeseen viime vuosina, koska McLaren ja etenkin sen moottoritoimittaja Honda eivät ole pystyneet tarjoamaan hänelle autoa, jolla pystyisi taistelemaan F1-sarjan terävimmässä kärjessä. Kaksinkertainen maailmanmestari Alonso himoitseekin nyt entistä kilpailukykyisempää ajokkia ensi kaudeksi.

Renault-pomo Abiteboul arvioi, ettei Renault ehkä pystyisi ainakaan vielä ensi kaudella vastaamaan Alonson odotuksiin voittaja-autosta.

- Se on selvää, että en halua turhautunutta Fernandoa Renault-autoon, Abiteboul sanoi Autosportin mukaan.

Alonso voitti maailmanmestaruuden juuri Renault'lla vuosina 2005 ja 2006. Hän kilpaili Renault'n ajokilla myös kausilla 2008 ja 2009.

"Kubica ei ole varasuunnitelma"

Tällä kaudella Renault'n kisakuljettajina ovat ajaneet Nico Hülkenberg ja Jolyon Palmer. Renault'n uskotaan etsivän Palmerille korvaajaa ensi kaudeksi.

Yksi ehdokas Palmerin tilalle on F1-paluuta suunnitteleva Robert Kubica. Kubica on viimeaikaisissa testeissä pyrkinyt vakuuttamaan Renault-tallin johdon siitä, että hän kykenee vielä ajamaan huippuvauhtia F1-autolla. Kubican lupaava F1-ura tyssäsi 2011, kun hänen kätensä vammautui rallionnettomuudessa. Hän on sittemmin kilpaillut muissa autourheiluluokissa, mutta suunnittelee nyt paluuta F1-kisakuljettajaksi.

Abiteboul kiisti, että Kubican pestaaminen olisi vain varasuunnitelma, jos Renault ei saa haaviinsa jotain nykyistä F1-kuljettajaa.

- En ikinä kutsuisi Robertia vain B- tai C-suunnitelmaksi. Suurin kysymys on, pystyykö hän yhä ajamaan kilpaa F1-sarjassa. Jos vastaus olisi selkeästi kyllä, sellaista ei tarvitsisi edes kysyä. Mutta valitettavasti tämä asia ei ole vielä selvä, Abiteboul pyöritteli Autosportille.

