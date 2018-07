Alisa Vainio juoksi kahden vaikean vuoden jälkeen kympin mestariksi

Alisa Vainio hyökkäys jäi Kalevan kisoissa rapiat 12 sekuntia vajaaksi. Vainio tavoitteli kisoissa 10 000 metrin EM-kisarajaa 33.20,00, mutta vauhti ja rohkeus eivät vielä riittäneet.

- Jäin vähän mukavuusalueelleni. En osaa vielä puskea rajoille, kun alla on niin vähän vetoharjoittelua, Vainio harmitteli.

Vainion mielestä kunto olisi voinut riittää tulosrajaan. Kyse oli paljolti uskalluksesta, kun hänellä ei ole kahden rikkonaisen kauden jälkeen tuntumaa kuntoonsa eikä vauhteihin.

- Juoksu tuntui helpolta, mutta samalla voimattomalta. Myös kuuma sää vaikutti, sillä olo oli löysä jo verryttelyssä, Vainio kertoi.

Kalevan kisojen jälkeen Vainio alkaa kääntää tähtäimiään Joutsenon SM-maratonille, joka juostaan 22. syyskuuta.

- Kotikisa. Se on edelleen kauden päätavoite. Lähden sinne nauttimaan, kun kisaan tulee paljon kavereita, Vainio kertoi.

Vainio, 20, juoksi kesällä 2015 ennätyksestä toiseen, mutta kahden viime vuoden aikana hän on kilpaillut vain muutaman kerran. Nyt jatko näyttää taas valoisammalta.

- Olen terve, Vainio vahvisti tilanteensa Jyväskylässä.

Lappeenrannan Urheilumiesten Vainio voitti Suomen mestaruuden ajalla 33.32,78. Laura Manninen otti hopean ajalla 35.10,86 ja Katarina Skräddar pronssin ajalla 36.02,46.

Murto seivästi Kalevan kisoissa uuden ulkorataennätyksensä

Salon Vilppaan Wilma Murto on voittanut Jyväskylässä Kalevan kisoissa naisten seiväshypyn Suomen mestaruuden. Hän hyppäsi kauden kotimaisen kärkituloksen ulkoratojen uudella ennätyksellään 460.

Murto on hypännyt hallissa ennätyksekseen 471. Hän oli aiemmin tällä kaudella ylittänyt ulkona 445.

Suomen mestaruus oli Murrolle ensimmäinen. Hänen jälkeensä hopeaa tuloksella 435 ottanut Someron Esan Minna Nikkanen oli voittanut edelliset yhdeksän Suomen mestaruutta peräkkäin.

Pulkkinen ja Teijula juoksivat ensimmäiset mestaruutensa

Markus Teijula piti ratakierroksella kovinta vauhtia. Teijula juoksi uransa ensimmäisen Suomen mestaruuden ajalla 47,77.

Mestaruus tuli reilulla erolla, sillä hopeaa pinkonut Christoffer Envall jäi 43 sadasosasekuntia.

- Tunnelmat on huikeat. Ei tätä oikein osaa kuvitella etukäteen, miten upea asia tämä on. Nyt on yksi virstanpylväs saavutettu, 20-vuotias Teijula tunnelmoi.

- Seuraava tavoite on päästä edustamaan Suomea arvokisoissa ja tietenkin saavuttaa siellä menestystä, 800 metriltä tuplavoittoa hakeva Teijula jatkoi.

Naisten 400 metrin matkalla niin ikään uran ensimmäisen Suomen mestaruuden saavutti Aino Pulkkinen. Äänekosken Urheilijoiden juoksijatar ylsi voittoon ennätyksellään 54,07. Pulkkinen tavoittelee tuplakultaa 200 metriltä.

- En olisi uskaltanut toivoa voittoa, vaikka siitä tietenkin unelmoin. Tiesin, että olen hyvässä kunnossa. Lähdin rohkeasti matkaan ja vauhti kesti loppuun asti, Pulkkinen summasi.

Naisten ratakierroksella hopeaa saavutti Milja Thureson (54,21) ja pronssia pokkasi kaksi edellistä mestaruutta voittanut Katri Mustola (54,49).

Konkari Kruger jälleen kiekkoringin valtias

Kiekkoringissä Jyväskylässä juhli tuttu voittaja, kun Frantz Kruger pokkasi nimiinsä jo viidennen miesten SM-kultansa. Tällä kertaa 43-vuotiaalle mörssärille riitti voittoon tulos 57,12.

- Aika tiukka kisa se oli lopulta, vaikka kärjessä olin koko ajan. Voittoon olen aina tyytyväinen, koska sen takia tätä hommaa tehdään. Tulos ei kuitenkaan tyydytä. Olisin halunnut ylittää 60 metriä, Kruger kommentoi.

SM-hopeaa heitti Pyry Niskala tuloksella 56,47 ja pronssia pokkasi Oskari Perälampi (55,37).

Eteläafrikkalaistaustainen Kruger juhli olympiapronssia Sydneyssä vuonna 2000 ja keskittyy tätä nykyä valmennukseen. Suomalaisen kiekonheiton tila huolestuttaa.

- Meillä on nyt ollut kymmenisen vuotta vähän heikko taso. Junioreita meillä on, mutta me tarvitaan lisää panostusta lajiin. Urheilijoille pitää saada ammattimaisia valmentajia, Kruger paalutti.

Viides SM-kulta tuli palkintokaappiin melko pienellä panostuksella.

- Kerran viikossa pyrin heittämään ja sitten käyn salilla. Älkää kuitenkaan kertoko sitä junioreille. Ei vaan, minulla on 24 vuoden työ taustalla ja sillä saan perustason ylläpidettyä, Kruger velmuili.