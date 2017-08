Aitamestari Carter: Tunnetta on vaikea kuvailla, kun se on ennenkokematon

Tshekin Zuzana Hejnovan valtakausi naisten 400 metrin aitajuoksussa päättyi Lontoon MM-kisoissa. Kaksi edellistä matkan maailmanmestaruutta voittanut Hejnova, 30, taipui torstain finaalissa neljänneksi, vaikka juoksi kauden parhaan aikansa 54,20.

Vauhdista vastasivat yhdysvaltalaiset juoksijat, jotka häikäisivät jo kesäkuussa maansa mestaruuskisoissa. Kori Carter rynni voittoon hienolla ajalla 53,07, ja amerikkalaisten kaksoisvoiton varmisti kauden kärkitulosta hallussaan pitävä Dalilah Muhammad.

Yhdysvaltain mestaruuskilpailuissa kolmanneksi sijoittunut Carter oli yllätysvoitosta riemuissaan.

- Tämä on ihmeellinen päivä. Mikä mieletön juttu voittaa maailmanmestaruus. Tunnetta on vaikea kuvailla, kun se on aivan ennenkokematon, Carter ihmetteli tunnelmiaan heti kilpailun jälkeen.

- Olo on epätodellinen, kun olet tehnyt valtavat määrät töitä ja saat siitä palkinnon yllättäen. Tänä vuonna tavoittelin mitalia, mutta sain jostain korkeammalta täysosuman.

Muhammad vei viime vuonna Riossa olympiakultaa, mutta otti tällä kertaa hopeaa ajalla 53,50. Muhammadin kauden kärkitulos on 52,64.

Tappio ei tullut olympiavoittajalle järkyttävänä yllätyksenä.

- Tämä kausi on ollut sellaista vuoristorataa, että saatan olla ylpeä tästä hopeasta. Halusin mestaruutta ja tavoittelin sitä, mutta kolmaskin sija olisi kelvannut näin huteran kauden jälkeen, Muhammad tunnusti.

Jamaikan Ristananna Tracey kiri finaalissa ennätykseensä 53,74 ja vei pronssin.